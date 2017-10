Katalánské zasedání parlamentu se odkládá na úterý

Politické vedení Katalánska se rozhodlo odložit vyhlášení nezávislosti z pondělí na úterý. Vyvrcholení španělské politické krize se tak alespoň částečně odkládá. Podle eurokomisaře Günthera Oettingera hrozí v případě, že k deklaraci nezávislosti opravdu dojde, občanská válka.

Šéf katalánské diplomacie Raül Romeva ještě dnes dopoledne potvrdil rozhlasové stanici BBC, že katalánský parlament se sejde v pondělí, a to navzdory zákazu španělského ústavního soudu. Regionální poslanci podle něj majírozhodnout, zda vyhlásí nezávislost na Španělsku, přičemž pondělní program zasedání ještě nebyl oficiálně stanoven.

Agentura AFP nyní uvedla, že zasedání parlamentu se o den odsouvá.

Eurokomisař pro rozpočet Günther Oettinger varoval v souvislosti s vývojem v Katalánskul před občanskou válkou. "Situace je velmi, velmi znepokojivá. V centru Evropy je plánována občanská válka," řekl Oettinger v Mnichově podle listu The Daily Telegraph a vyzval obě strany, aby jednaly. Dodal, že EU by mohla, v případě, že o to bude požádána, zprostředkovat rozhovory. O takové zprostředkování už žádali Katalánci.

Španělský premiér Mariano Rajoy nabídl podle agentury Reuters všem zainteresovaným stranám možnost politických jednání o "dohodě, poskytující Katalánsku větší autonomii". Odmítl však nezávislost i katalánský návrh na to, aby jednání zajistil mezinárodní zprostředkovatel.

Podle španělských poslanců Rajoy uvažuje o vyvolání ústavní krize s cílem rozpustit regionální parlament a vynutit si, v případě, že regionální vláda vyhlásí nezávislost, nové katalánské volby.

Španělská vláda by ale také ráda smazala nepříznivý obraz, jaký vyvolal brutální zásah její policie proti účastníkům katalánského referenda. "Rajoy a jeho menšinová vláda nebude chtít za žádnou cenu riskovat opakování násilného scénáře z minulého víkendu, který sklidil mezinárodní kritiku a ještě více vyburcoval separatistické hnutí," napsal Bloomberg.

Za policejní násilí se v pátek poprvé omluvil oficiální vládní představitel. "Když vidím ty záběry, a když navíc vím, že ti lidé byli biti, tlačeni a jeden dokonce skončil v nemocnici, tak nemohu než vyjádřit svou lítost a omluvit se za policisty, kteří zasahovali," uvedl oficiální zástupce španělské vlády v Katalánsku Enric Mill v televizním rozhovoru, který citovala agentura Reuters.

Rajoy se bude se svými ministry o dalším postupu radit dnes odpoledne. Pokud by Katalánsko vyhlásilo nezávislost, může Madrid aktivovat článek 155 španělské ústavy a převzít kontrolu nad správou autonomní oblasti na severovýchodě země.

Podle dvou navzájem nezávislých zdrojů, které cituje The New York Post, schválí ústřední španělská vláda v pátek dekret, který usnadní podnikům převést svou právní entitu mimo katalánský region, což by mohlo nepříznivě ovlivnit katalánský rozpočet.

V rozhovoru s španělskou zpravodajskou agenturou EFE Rajoy prohlásil, že řešení krize vidí v rychlém návratu k zákonnosti a v tom, že dojde k co nejrychlejšímu prohlášení, že nezávislost jednostranně vyhlášena nebude. "Protože jen tak se vyhneme většímu zlu," uvedl Rajoy.