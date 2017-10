Snaha o nezávislost? Katalánsko sčítá první ekonomické dopady, firmy utíkají

Španělsko v pátek varovalo, že může snížit prognózu ekonomického růstu v příštím roce, pokud potrvají katalánské separatistické tendence. Katalánskému premiérovi dala centrální vláda v Madridu čas do příštího čtvrtka.

Carles Puigdemont má do příštího čtvrtka ustoupit od svého tlaku na vyhlášení nezávislosti Katalánska, jinak by mohla centrální španělská vláda přistoupit k dosud nerealizovaným ústavním krokům, vedoucím až k tomu, že Madrid převezme nad poloautonomní oblastí Katalánska plnou kontrolu. Uvedla to agentura AFP.

Puigdemont a jeho spojenci v pátek vyzvali, aby Madridu vzdoroval a nezávislost vyhlásil. Ale region, který vytváří 19 procent španělského hrubého domácího produktu, musí zvážit také ekonomické tlaky. Několik firem už Katalánsko opustilo.

"Pokud se situace rychle nevyřeší, budeme muset sníži předpověď ekonomického růstu pro rok 2018," varoval místopředsedkyně vlády Soraya Sáenz de Santamaría.

Nejistota ohledně budoucnosti oblasti, v níž žije 7,5 milionu lidí, se projevila poklesem podnikatelské důvěry a ochoty v Katalánsku investovat. Už několik tuzemských i zahraničních společností oznámilo, že odsud přesunují svá sídla do jiných částí Španělska. Ratingová agentura Standard and Poor's uvedla, že pokud se krize rychle nevyřeší, hrozí nebezpečí, že se regionální ekonomika dostane do recese.

Sáenz de Santamaría obvinila Puigdemonta, že "vážně poškozuje hospodářskou stabilitu Katalánska".

Organizátoři největšího světového veletrhu telekomunikačního průmyslu Mobile World Congress, který se každoročně koná v Barceloně, zvažují podle internetového deníku El Confidencial odklad pořádání dalšího ročníku, který byl plánován na únor 2018, a přesunutí veletrhu jinam. Tuto informaci ale zatím nikdo nepotvrdil. Mluvčí veletrhu AFP sdělila pouze: "Vývoj ve Španělsku a Katalánsku stále sledujeme a posuzujeme jakýkoli potenciální dopad."

Španělská konfederace podnikatelských organizací (CEOE) mezitím v tomto týdnu uvedla, že Katalánsko už bylo po ekonomické stránce vážně postiženo, a to kvůli společnostem, které zde ruší svá sídla, kvůli zrušení nových investic, kvůli tomu, že se snížil počet turistických rezervací a z důvodu celkového výhledu, který vyvolává nejistotu a maximální obavy. Varovala, že čím déle bude krize pokračovat, tím horší bude kondice katalánské ekonomiky.