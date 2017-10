Katalánsku chybí dialog. Lidé volají po jednotě

Španělsko žije napjatou situací ohledně avizovaného vyhlášení referenda v Katalánsku. Země v čele s královskou rodinou dnes slavila státní svátek. Oslavy výročí doplutí Kryštofa Kolumba na americký kontinent desetitisíce Španělů využily k demonstraci za jednotu země. Katalánská i centrální vláda se obviňují z nedostatku vůle po dialogu.

Několik tisíc podporovatelů jednoty Španělska se dnes sešlo v Barceloně. Nad hlavami mávali španělskými a katalánskými vlajkami. Součástí státního svátku byla vojenská přehlídka za účasti královské rodiny. Informoval o tom server BBC.

Předseda katalánské vlády Carles Puigdemont má nyní pět dní na to, aby anuloval deklaraci nezávislosti schválenou v úterý regionálním parlamentem. Ultimátum mu ve středu dal španělský premiér Mariano Rajoy.

Rajoy dnes prohlásil, že země čelí nejvážnější hrozbě za posledních 40 let. Madrid totiž může položit na stůl článek 155 španělské ústavy. To by mu umožňovalo omezit katalánskou autonomii, rozpustit místní parlament a v regionu vyhlásit nové volby. Jaké prostředky by k tomu použil, by bylo otázkou.

Puigdemont dnes obvinil centrální vládu, že jeho požadavek po dialogu ignoruje.

Podle Rajoye se španělská strana nikdy nebránila dialogu, ale katalánští politici k němu nedokáží přistoupit, protože podle jeho slov nemluví pravdu. Snahu o vyhlášení nezávislosti země označil za trik.

Odchodem z Katalánska v případě vyhlášení nezávislosti také pohrozilo několik firem, které hodlaly přijmout stejné rozhodnutí jako už dříve bankaCaixabank či správce rychlostních silnic Abertis. Rovněž reakce finančních trhů vyznívá zatím pozitivněji spíš pro jednotné Španělsko než pro nezávislé Katalánsko.