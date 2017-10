Katalánský premiér Puigdemont možná vyhlásí nezávislost na Španělsku

Mluvčí španělské vlády Íñigo Méndez de Vigo dnes vyzval předsedu katalánské regionální vlády Carlese Puigdemonta, aby nepodnikal "nic nezvratného". Vyjádřil se tak před chystaným večerním Puigdemontovým vystoupením v katalánském regionálním parlamentu. Španělská vláda tvrdí, že Katalánsko nemá pro vyhlášení nezávislosti žádnou oporu v ústavě. Podle agentury AP by případné vyhlášení nezávislosti vyvolalo tvrdou odpověď centrálních úřadů.

"Chci požádat pana Puigdemonta, aby nepodnikal nic nezvratného, nevydával se cestou, z níž není návratu, nevyhlašoval jednostranně nezávislost a aby se vrátil k zákonnosti," řekl podle agentury AFP španělský ministr Íñigo Méndez de Vigo, který také zastává funkci ministra školství, kultury a sportu. "Evropa jasně řekla, že nepřijme žádné prohlášení o nezávislosti Katalánska," dodal.

Puigdemont by dnes měl oficiálně informovat regionální parlament o výsledcích referenda z 1. října, ve kterém přes 90 procent zúčastněných voličů hlasovalo pro nezávislost. To by podle regionálního zákona mělo zavazovat parlament k vyhlášení nezávislosti. Referenda, které Madrid považuje za neústavní, se ovšem zúčastnilo jen zhruba 43 procent registrovaných voličů a zatím není jasné, k čemu nakonec Puigdemont katalánské poslance vzhledem k napjaté situaci v zemi vyzve.

Někteří evropští představitelé varovali katalánské činitele, že by v případě nezávislosti bylo Katalánsko automaticky vyloučeno z Evropské unie. Evropská komise vyzvala k řešení krize dialogem.

Ústřední vláda v Madridu referendum neuznala a jeho konání zakázal i španělský ústavní soud. Hlasování se pak na místě pokusila zmařit španělská policie, která tvrdě zasáhla proti lidem bránícím volební místnosti. Referendum podle pozorovatelů nesplňovalo obecně uznávaná kritéria například ohledně tajného hlasování či nezávislosti volebních komisí.