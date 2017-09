Katalánští poslanci schválili referendum o nezávislosti, vláda je hodlá stíhat

Španělská vláda se nadále snaží zabránit referendu o nezávislosti Katalánska, které se má uskutečnit 1. října. Regionální poslance, kteří hlasovali pro jeho konání, se chystá trestně stíhat.

Katalánský parlament ve středu schválil většinou hlasů realizaci referenda o nezávislosti, jeho zasedání se však neobešlo bez kontroverzí. Politické strany, které mají v parlamentu většinu, opustily během hlasování sněmovnu, a poslanci fandící nezávislosti zpívali katalánskou hymnu. Informovala o tom agentura Reuters.

Podle španělské vlády je jakékoli referendum o nezávislosti některého ze španělských regionů nezákonné, protože španělská ústava uvádí, že země je nedělitelná.

Španělský státní zástupce Jose Manuel Maza ve čtvrtek uvedl, že vznese obvinění vůči vedoucím členům katalánského parlamentu za to, že hlasování o referendu vůbec umožnili. Sdělil také, že požádal bezpečnostní síly, aby vyšetřily, zda se katalánská vláda připravuje nějakým způsobem na pořádání referenda (například tiskem letáků nebo zřizováním volebních místností), a případně zakročily.

Španělští státní zaměstnanci (učitelé, policisté a administrativní pracovníci) se podle stanoviska španělské vlády vystavují riziku pokuty nebo i případné ztráty zaměstnání, pokud se budou podílet na nějaké činnosti, která by se dala považovat za napomáhání referendu.

Obyvatelé katalánského hlavního města Barcelony mají podle Reuters z možného konání referenda smíšené pocity. "Pokud nedojde k dohodě s vládou, nebude nikdy legální. Není to správná cesta," řekl Reuters třiapadesátiletý návrhář interiérů Laurent Legard.

Pětapadesátiletá recepční Dolores, která odmítla sdělit své příjmení, s ním ale nesouhlasila. "Máme radost. Na tuhle chvíli čekáme spoustu let. Opravdová demokracie umožňuje lidem projevit svůj názor na to, jak chtějí žít a kde by chtěli mít svou zem."

Katalánský premiér Carles Puigdemont prohlásil, že výsledky referenda budou závazné bez ohledu na to, kolik lidí se ho zúčastní. Analytici ale varují, že nízká účast by poškodila legitimitu výsledku.

Pokud bude znít výsledek referenda "ano", chce Katalánsko vyhlásit nezávislost do 48 hodin po hlasování.

Nezávazné referendum o nezávislosti se už jednou uskutečnilo v roce 2014. Verdikt zněl tehdy skutečně "ano", ale hlasování se zúčastnilo jen 30 procent voličů. Katalánští politici, kteří umožnili jeho konání, byli později stíháni za jeho přípravu.