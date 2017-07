Katalánští separatisté předložili zákon o odtržení od Španělska

Katalánsko bude moci vyhlásit nezávislost na Španělsku do 48 hodin, pokud se jeho občané rozhodnou v říjnovém referendu pro odchod. Umožnit by to měl nový zákon, který v úterý navrhli katalánští separatisté, jež zde před dvěma lety vyhráli volby. Španělsko je ale proti.

Všechny dosavadní separatistické výzvy zamítal jak španělský Ústavní soud, tak vláda. Ta navíc uvedla, že dalšímu pokusu o uspořádání referenda o odtržení Katalánska zabrání. Podle návrhu zákona, který nyní společně vypracovaly katalánské politické strany upřednostňující odchod, budou voliči v referendu odpovídat na otázku, zda si přejí, aby se Katalánsko stalo nezávislé. ČTĚTE TAKÉ: Španělsku navzdory: Katalánsko ohlásilo referendum o nezávislosti Pokud vyhraje "Ano", hodlá regionální katalánská vláda vyhlásit nezávislost do 48 hodin. Pokud vyhraje "ne", budou svolány předčasné volby, aby vytvořily novou regionální vládu. Návrh zákona by měl být podrobně projednán v příštích týdnech, zákonodárci obdrží jeho oficiální návrh až v srpnu, pravděpodobně proto, aby španělský Ústavní soud neměl čas ho zablokovat. ČTĚTE TAKÉ: Tisíce katalánských separatistů demonstrovaly proti vládě Oznámení zákona přichází v době, která je pro regionální vládu vedenou Carlesem Puigdemontem poměrně složitá. V pondělí Puigdemont vyhodil jednoho z členů své vlády za to, že veřejně zapochyboval o realizovatelnosti referenda a zmínil se o napětí mezi různými členy vládnoucí separatistické koalice. Otázkou také je, zda je katalánská vláda vůbec schopná zajistit pro plánované referendum hlasovací lístky. V roce 2014 proběhly v Katalánsku nezávazné volby na téma, zda má být tento bohatý severovýchodní region Španělska i přes tlak Madridu nezávislý. Souhlasilo víc než 80 procent těch, co se k věci vyjádřili, ale účast byla nízká, jen zhruba 2,2 milionu z 5,4 milionu potenciálních voličů. Současný návrh zákona tedy počítá s tím, že případná nízká volební účast nebude mít na platnost referenda vliv.

