Kauza "kompro na Trumpa" rozbouřila americká média

Šíření zprávy o údajných kompromitujících informacích týkajících se nově zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa, které prý shromáždili Rusové, vyvolalo bouřlivé debaty v americké mediální obci.

Několik hodin po prvních zprávách, že americké zpravodajské služby seznámily Trumpa s existencí kompromitujícího spisu, který na něj shromáždili Rusové, server BuzzFeed zveřejnil jeho obsah, přestože vydávající redaktor připustil, že jsou důvody pochybovat o pravdivosti tvrzení, která dokument obsahuje.

Většina amerických zpravodajských médií, včetně tiskové agentury AP (The Associated Press), se zachovala zdrženlivě, protože obvinění na Trumpovu adresu nebyla doložena. "Dokonce i Donald Trump si zaslouží od novinářů férový přístup," napsal na twitteru šéf washingtonské odbočky časopisu Mother Jones David Corn.

BuzzFeed se podle svého editora Bena Smithe rozhodl 35stránkový dokument zveřejnit, aby si Američané mohli udělat vlastní názor na nařčení kolující v nejvyšších vládních kruzích.

"Naší snahou je být transparentní a sdílet s našimi čtenáři to, co máme," napsal Smith s tím, že jiný přístup se pokaždé ukázal chybný. Připustil pochybnosti o obviněních na adresu Trumpa a ujistil, že BuzzFeed se snažil a nadále se bude snažit je ověřit. Smith poznamenal, že někteří lidé nemusí s postupem serveru souhlasit, "ale zveřejnění tohoto spisu ukazuje, jak vidíme práci reportérů v roce 2017".

Odbornice na mediální etiku Kelly McBrideová však přirovnala počínání BuzzFeed k únikům informací na serveru WikiLeaks. A pokud Smith tvrdí, že jde o styl práce reportérů současnosti, pak se McBrideová ptá, kam se ta práce poděla. Úkolem reportérů je podle ní podat zprávu, ale v daném případě "neuvedli vůbec nic o tom, co dělají či udělají, aby nařčení ověřili či vyvrátili". Novináři by se neměli obracet na veřejnost, aby jim pomohla příběh dokončit; "to nechci považovat za novinařinu, to je něco jiného", tvrdí McBrideová.

"Falešné zprávy - naprostý politický hon na čarodějnice," napsal sám Trump na twitteru ve zjevné reakci na zveřejněné informace o údajných kompromitujících materiálech týkajících se jeho osoby.