Ketamin může kromě uspávání také léčit deprese, tvrdí britští lékaři

Hned několik nových tramvají nebo dokonce desítky autobusů. To by bylo možno pořídit za peníze, které pražskému dopravnímu podniku zůstali dlužni cestující přistižení jako černí pasažéři. Jen z loňského roku zbývá na nevymožených pohledávkách 270 milionů korun, připomněl v pátek dopravní ředitel Ladislav Urbánek. A to ještě dopravní podnik v metropoli patří k těm úspěšnějším!