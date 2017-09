Kim Čong-un vlastní nezletilé sexuální otrokyně, tvrdí severokorejská emigrantka

Šestadvacetiletá Hee Yeon Limová, dcera vojenského důstojníka z Pchjongjangu, po svém útěku z KLDR poskytla médiím znepokojující detaily z blízkého okolí Kim Čong-una. Podle ní si severokorejský despota vydržuje harém sestávající ze školaček. Limová také popsala průběh brutálních veřejných poprav.

Limová se stejně jako její spolužáci musela povinně účastnit krvavých show, během nichž se režim vypořádával se svými skutečnými i domnělými odpůrci. Osudová pro ni byla hromadná poprava hudebníků na vojenské akademii, jíž přihlíželo na deset tisíc diváků. Kim rozhodl, že za natočení údajně pornografického klipu budou muzikanti zabiti protileteckými zbraněmi.

Rakety byly na nebožáky odpalovány postupně jedna za druhou. "Když hudebníka raketa zasáhla, prostě zmizel. Těla se rozprskla na kousíčky, byla totálně zničena. Všude ve vzduchu byla krev a částečky tkání," popsala Korejka hrůzné okamžiky pro britský deník The Mirror. Dodala, že ostatky odsouzenců pak ještě rozjezdily tanky, dokud zcela nesplynuly se zemí.

Právě tato zkušenost ji přiměla uvažovat o emigraci. Jakmile její otec, plukovník Wui Yeon Lim, v roce 2015 ve svých jednapadesáti letech zemřel, její rodina prchla s pomocí pašeráků do Číny. Odtud se pak dostala do jihokorejského Soulu.

Ačkoli Limová patřila mezi úzkou privilegovanou vrstvu společnosti, zakusila mnohé další nepříjemné zážitky. Jednou k ní do školy přišli vládní úředníci, aby vybraly vhodné dívky do diktátorových rezidencí. "Zaměřili se jen na ty nejhezčí. Pokud by odmítly, prostě by zmizely," popsala emigrantka.

Limová se s Kim Čong-unem osobně setkala. Podle ní si diktátor zbídačené země nechává servírovat extravagantní speciality, jako je například polévka z ptačích hnízd v ceně přes 70 tisíc korun za kilogram.

Od svého nástupu k moci v roce 2011 dal Kim popravit více než 350 lidí. Značnou část z nich představují vládní a armádní činitelé, členové vládnoucí strany i rodiny severokorejského vůdce. Mezi nejčastější "smrtelné zločiny" patří nevhodné názory a vlastizrada, trest smrti však přišel třeba i za nedostatečnou poklonu.