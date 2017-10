Kiska se hádá s Ficem, obviňuje ho ze lhaní. Ministr vnitra stojí za Ficem

/VIDEO/ Na Slovensku se rozhořel ostrý spor dvou nejvyšších ústavních činitelů, prezidenta Andreje Kisky a premiéra Roberta Fica. Kiska obvinil premiéra z toho, že lže. Ministr vnitra Robert Kaliňák se ale postavil za Fica a nazval prezidenta daňovým podvodníkem.

Celý konflikt se točí kolem toho, že firma KTAG slovenského prezidenta Andreje Kisky a jeho bratra čelila vyšetřování finanční správy i policie pro podezření na daňový delikt ve výši přes 27 tisíc eur (704 tisíc korun). Firma pochybení přiznala a částku doplatila. Případ proto podle slovenského zákona nelze posuzovat jako trestný čin.

Slovenská média začala o věci informovat v září, přičemž uvedla, že daňový únik souvisel s Kiskovou volební kampaní z roku 2014, protože firma do svých výdajů zahrnula v rozporu s předpisy i částku 136 tisíc eur (3,54 milionu korun), kterou ve skutečnosti použila na financování kampaně. Podle Kisky šlo jen o rozpor právních názorů, firma nicméně doplatila DPH i penále.

Slovenský premiér Robert Fico ale minulou neděli na tiskové konferenci prohlásil, že při jednání v hotelu Bôrik před dvěma lety slyšel od samotného Kisky, že se pokusí vyřešit daňový problém své firmy za pomoci "představitele orgánů činných v trestním řízení, který byl jednání také přítomen" (šlo o narážku na generálního prokurátora Jaromíra Čižnára, pozn. red.).

Kiska Fica následně obvinil, že lže. "To, co premiér prohlašoval v neděli veřejně a v srpnu před zástupci nevládních organizací neveřejně, je lež. Premiér lže. Je to absolutní lež," uvedl Kiska ve videu, zveřejněném na jeho facebookovém profilu i na jeho kanále na Youtube.

Podle Kisky se schůzky v hotelu Bôrik zúčastnil on, premiér, prokurátor Čižnár a dále tehdejší ředitel Slovenské informační služby (SIS), tedy slovenských zpravodajců.

"Při rozhovoru jsem se zmínil, že se vede vyšetřování vůči respektované firmě, kterou spoluvlastním, a že mám obavu, že to může být zneužito k diskreditační kampani vůči mé osobě. Nic víc," tvrdí Kiska. Jeho verzi potvrzuje i Čižnár, který serveru Sme.sk sdělil, že Kiska od něj pro žádnou ze svých firem nikdy nic nechtěl.

Fico na Kiskovo vyjádření reagoval, že trvá na svém nedělním stanovisku v plném rozsahu. "Prezident potvrdil, že se o svých daňových problémech zmiňoval osobně dávno předtím, než se o nich dozvěděla veřejnost. Zároveň potvrdil, že v přítomnosti generálního prokurátora otevřel otázku vyšetřování své firmy," cituje Sme.sk Fica.

Ministři z Ficovy vlády zastávají podle Sme.sk převážně názor, že by oba nejvyšší ústavní činitelé měli svůj spor ukončit. Výjimku tvoří ministr vnitra Robert Kaliňák, kterého Kiska před časem vyzýval k odstoupení kvůli jiné kauze. Ten nyní uvedl, že vnímá prezidenta jako daňového podvodníka. "Došlo ke spáchání trestného činu, to je nepochybné," prohlásil podle Sme.sk Kaliňák. Prezident by se podle něj měl nyní sám aktivně vzdát daňového tajemství a zveřejnit všechny dokumenty, které se týkají jeho daňových povinností.

"Ve všech svých projevech mluvil o slušnosti, transparentnosti a o vyvozování politické odpovědnosti při náznacích podezření. Úplně stačí, aby si přečetl své vlastní projevy a bude přesně vědět, co má udělat," řekl Kaliňák, který má sám s prezidentem dlouhodobé spory.