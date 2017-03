Kiska vetoval zákon proti množitelům psů, výtky měli i odborníci

Slovenský prezident Andrej Kiska vetoval zákon, kterým poslanci chtěli zakročit proti takzvaným množitelům psů. Hlava státu se ztotožnila s výhradami odborníků, že parlamentem schválená předloha by v praxi ale spíše poškodila poctivé chovatele. Vyplývá to z textu Kiskova rozhodnutí, o kterém dnes informovalo tiskové oddělení prezidentské kanceláře.

Slovenský prezident Andrej Kiska.Foto: čtk

"Prezident ocenil snahu předkladatelů zákona zavést regulaci činnosti tzv. množitelů psů, protože ve Slovenské republice je velmi rozšířené nekontrolované množení psů s cílem prodávat štěňata, a to hlavně do zahraničí. Hlava státu je zároveň přesvědčena, že schválená právní úprava neřeší tyto problémy vhodným způsobem a nepřinese očekávané zlepšení v této oblasti," uvedla prezidentská kancelář.

Prezident také poukázal na to, že poctiví chovatelé psů by podle zákona v případě prodeje byť jen jednoho štěněte ze svého chovu museli mít živnostenské oprávnění. Norma by zároveň velké skupině zaměstnanců, jako například úředníkům, policistům či vojákům, od května znemožnila prodávat štěňata, protože tyto skupiny pracovníků mají ze zákona zákaz podnikat. Podle Kisky lze nová pravidla chovu obcházet předstíráním, že štěňata jsou darována.

Na zmiňované nedostatky zákona krátce po jeho schválení ve sněmovně upozornilo v únoru slovenské ministerstvo zemědělství. Tvrdilo, že obsahuje mnoho mezer, které brání přísněji postihovat nepoctivé chovatele, a že by měl negativní dopad na chov národních plemen. Úřad také uvedl, že na podzim připraví velkou novelu zákona o veterinární péči, která by měla obsahovat i opatření proti takzvaným množitelům psů.

Ministerstvo přiznalo, že chov psů není na Slovensku dostatečně kontrolován. Někteří odborníci dlouhodobě upozorňovali na případy, že psi za účelem chovu štěňat žijí v nevyhovujících podmínkách, bez veterinárního vyšetření a vhodné stravy. Několik podezřelých případů převozu štěňat ze Slovenska v minulosti vyšetřovali například policisté v Rakousku či Itálii.

