KLDR nařídila popravit někdejší jihokorejskou prezidentku

Zosnovali spiknutí s cílem zabít severokorejského vůdce Kim Čong-una. Takový důvod uvedla Severní Korea k vydání příkazu „popravy" bývalé jihokorejské prezidentky Pak Kun-hje a šéfa špionů Jižní Koreje I Pjong-hoa. Pchjongjang proto žádá Soul, aby mu oba obviněné vydal.

Co však vedlo severokorejský režim k tomuto verdiktu? Japonský list Asahu šimbum podle agentury KCNA v pondělí uvedl, že bývalá prezidentka Pak Kun-hje před dvěma lety schválila plán s cílem svrhnout právě Kim Čong-una.

KLDR proto žádá její „hlavu", jak informuje agentura Reuters. Pokud tak neučiní, bude to mít dopad na budoucí vztahy obou zemí, varovala Severní Korea.

„Prohlašujeme, že budeme doma i v zahraničí uplatňovat trest smrti pro zrádkyni Pak Kun-hje a I Pjong-hoa. Jsou obviněni z terorismu, ze sponzorování teroristického útoku, který měl ublížit vůdci KLDR," uvedla agentura KCNA.

Politička Pak je ovšem v současné době ve vazbě v Jižní Koreji poté, co byla v březnu kvůli korupčnímu skandálu sesazena. Je obviněna z braní úplatků a údajného vyzrazení státního tajemství. Své důvěrnici Čche Son-sil nechala zasahovat do státních záležitostí, ačkoli neměla žádnou oficiální funkci. Mimo jiné mohla nahlížet do řady vládních dokumentů. Pak však podle soudu „tuto skutečnost skrývala a popírala".

Je nepravděpodobné, že by ve stínu napjatých vztahů mezi oběma zeměmi došlo k vydání státníků. Jihokorejská rozvědka na výzvu KLDR prohlásila, že jakékoliv „vyhrožování smrtí jihokorejským občanům" považuje za nepřípustné. Snahy o zavraždění Kim Čong-una pak za naprosto „bezpředmětné".

Ministerstvo pro státní bezpečnost KLDR už v květnu uvedlo, že zmařilo plán tajných služeb USA a Jižní Koreje o atentát na Kim Čong-una.

„V případě, kdy se americké a jihokorejské orgány pokusí o další teroristický útok vůči našemu vůdci, rozhodneme o trestu bez předchozího upozornění," stálo v prohlášení KLDR.