KLDR testovala čtyři rakety, tři dopadly do japonské výlučné zóny

Komunistická Severní Korea dnes pokusně odpálila čtyři balistické rakety. Všechny dopadly do moře, tři ale do výlučné ekonomické zóny Japonska, uvedl podle agentury AFP japonský premiér Šinzó Abe. KLDR pohrozila odvetou, když Jižní Korea a Spojené státy v oblasti zahájily minulý týden společná vojenská cvičení.

Jihokorejská armáda sdělila, že střely doletěly přibližně 1000 kilometrů daleko a dosáhly výšky kolem 260 kilometrů. Podle jihokorejské armády se s největší pravděpodobností nejednalo o mezikontinentální střely schopné doletět na severoamerickou pevninu.

Také čtěte:Malajsie vyhostila po vraždě bratra lídra KLDR jejího velvyslance

Rakety byly odpáleny z provincie Pchjongan pukto nedaleko hranice s Čínou, prohlásil na tiskové konferenci mluvčí jihokorejské armády Ro Če-čchon. Zatím nelze říci, o jaký typ střel se jednalo, dodal Ro. Ve zmíněné oblasti se nachází severokorejské odpaliště Sohe, kde KLDR v posledních letech testovala rakety dlouhého doletu, napsala agentura AP.

Japonský ministr obrany Tomomi Inada uvedl, že některé z raket dopadly do vod vzdálených pouhých 300 kilometrů od japonského severozápadního pobřeží. Podle premiéra Abeho střely skončily v oblasti, kde má Japonsko svrchované právo na využívání přírodních zdrojů. Od srpna je to podle AP již potřetí, co střely KLDR dopadly do japonské výlučné ekonomické zóny.

Premiér Abe oznámil, že Tokio předložilo KLDR protestní nótu. "Vystřelení (raket) je jasně v rozporu s rezolucemi Rady bezpečnosti OSN. Je to extrémně nebezpečný čin," prohlásil Abe v parlamentu.

Jihokorejský premiér a prozatímní prezident Hwang Kjo-an svolal kvůli incidentu bezpečnostní poradu. Řekl také, že Soul urychleně rozmístí na svém území americký protiraketový štít, navzdory protestům Číny.

Také čtěte: Kvůli smrti bratra Kim Čong-una Malajsie ruší bezvízový styk s KLDR

Také Čína se připojila ke kritikám nejnovější severokorejské zbrojní zkoušky, současně ale poukázala na probíhající americko-jihokorejské manévry. "Čína nesouhlasí s odpaly (KLDR), které porušují rezoluce OSN," řekl mluvčí čínské diplomacie Keng Šuang. USA a Jižní Korea od minulého týdne provádějí "vojenské manévry velkého rozsahu" zaměřené vůči KLDR. "Všechny strany by se měly snažit vyhýbat provokativním akcím, jež stupňují napětí v regionu," dodal Keng.

Jižní Korea a USA provádějí každoroční společná vojenská cvičení od středy. Pchjongjang je kritizuje jako přípravu na válku.

Jiná severokorejská střela dopadla do Japonského moře 12. února. OSN kvůli jaderným a raketovým testům uvalila na KLDR v roce 2006 sankce. Byly několikrát zpřísněny, Severní Korea ale od svého kontroverzního zbrojního programu neustoupila.

Také čtěte: Polská vláda navrhla do čela EU vlastního kandidáta místo Tuska