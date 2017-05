KLDR varovala USA před "dárkovým balíčkem". Testovat hodlá i nadále

KLDR v minulých týdnech odpálila nejméně jednu balistickou střelu krátkého dosahu. Zatím poslední, pondělní test rakety třídy Scud, uletěl asi 450 kilometrů a dosáhl výšky 120 kilometrů. Zkouška následovala po dvou úspěšných pokusech raket středního a dlouhého doletu.

Severní Korea se snaží zintenzivnit své testy zřejmě ve snaze vyvinout mezikontinentální balistické střely, kterými by byla schopna zasáhnout území Spojených států.

Na poslední test balistické střely, která podle agentury Reuters byla řízena přesným naváděcím systémem, dohlížel sám Kim Čong-un. KLDR už také testovala – v rozporu Rady bezpečnosti OSN – jaderné bomby. Severokorejský vůdce reagoval, že chce "vyvíjet stále silnější zbraně jako nezbytnou obranu proti Spojený státům".

„A v tomto duchu budeme pokračovat, abychom jim byli schopni poslat nejobsáhlejší dárkový balíček jako odplatu za jejich vojenskou provokaci," citovala severokorejská agentura Kim Čong-una.

Bílý dům uvedl, že prezident Donald Trump byl o dalších raketových testech informován. Podle velitelství amerických jednotek v Tichomoří armáda severokorejskou střelu sledovala a vyhodnotila ji jako balistickou krátkého dosahu. Hrozbu pro USA prý nepředstavuje.

Trump sám označil poslední raketový test za urážku Číny. Ta by totiž měla přispět k tomu, aby severokorejské zbrojení udržela na uzdě. „Severní Korea tím projevila velkou neúctu vůči svému sousedovi," napsal Trump na Twitteru.

North Korea has shown great disrespect for their neighbor, China, by shooting off yet another ballistic missile…but China is trying hard!