Zlikviduje KLDR svého velvyslance v Česku? Prý je na řadě

Paranoidní severokorejský režim v čele s Kim Čong-unem by mohl zlikvidovat svého velvyslance v Česku Kim Pchjong-ila, který patří k členům vládnoucí dynastie. Tvrdí to zahraniční experti na KLDR, podle nichž je ambasador pro režim hrozbou, stejně jako nedávno zavražděný bratr diktátora Kim Čong-una.

Podle jihokorejských médií chtějí emigranti z KLDR vytvořit v zahraničí exilovou vládu, a tomu hodlá severokorejský režim za každou cenu zabránit. Proto mohl nechat v Malajsii zavraždit Kimova bratra Kim Čong-nama a v ohrožení jsou prý i další uprchlíci z KLDR.

Korejské rádio KBS World Radio citovalo bývalého zástupce velvyslance KLDR ve Velké Británii Thae Yong-hoa, podle nějž Severní Korea může usilovat také o odstranění Han-sola, syna zavražděného Kim Čong-nama, a právě o velvyslance Kim Pchjong-ila. „Režim je má za hrozbu," prohlásil Thae Yong-ho.

Podle Korean Herald evropská skupina emigrantů kontaktovala velvyslance v Praze s nabídkou, aby se stal lídrem exilové vlády. „Odborníci považují Kim Pchjong-ila za další možný cíl KLDR, protože její vůdce může chtít odstranit veškeré zbývající hrozby pro svou vládu," napsal Korean Herald.

Kim Pchjong-il je synem zakladatele stalinistického režimu a prvního vůdce KLDR Kim Ir-sena a zároveň je strýcem současného diktátora Kim Čong-una. Na velvyslanecký post v Praze nastoupil v lednu 2015 poté, co byl 17 let ambasadorem v Polsku. Kim Ir-sen již na sklonku 70. let záměrně uklidil Kim Pchjong-ila na diplomatické posty v Evropě, aby nemohl ovlivňovat politiku v zemi. Kim Pchjong-il byl údajně byl známým sukničkářem, který navštěvoval divoké večírky. Jeho nevázaný život se prý otci nezamlouval.

Pověst playboye, hráče v kasinech a povaleče, který byl dlouhodobě pro severokorejskou vládu trnem v oku, měl také před pár dny zavražděný Kim Čong-nam. Bratr severokorejského diktátora byl s největší pravděpodobností otráven jedovatou látkou, která mu byla nastříkána do obličeje, když minulé pondělí v Kuala Lumpuru čekal na svůj let zpět do Macaa, kde dlouhodobě žil. Jižní Korea z atentátu obvinila severokorejské agenty.

