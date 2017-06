Kodaň ucpali cyklisté. Zácpy na cyklostezkách mají vyřešit elektronické cedule

Dopravní zácpy na cyklostezkách? Ve městě, kde jezdí víc kol, než aut, je to vážný problém. Dánská vláda teď investuje 4,2 milionu dánských korun (14,7 milionu českých korun) do elektronických informačních cedulí, zatímco pražský magistrát chce cyklisty v centru omezit.

Dánská vláda do městské cyklistiky od roku 2005 investovala více než jednu miliardu dánských korun (3,5 miliard českých korun), ve městě doslova ucpaném cyklisty to ale nestačí. Nové elektronické informační tabule mají cyklisty informovat o zácpách, nebo mimořádných událostech a nabízet jim alternativní cesty, píše list The Guardian.

„Je potřeba zlepšit situaci pro stále přibývající množství cyklistů, kteří na městských cyklostezkách bojují o místo," říká Morten Kabell, z vedení města. Do práce, nebo do školy zde každý den cestuje na kole 41 procent lidí. Dohromady Kodaňané najezdí 1 400 tisíc kilometrů denně.

Video: cyklistická dopravní špička v Kodani

Kola předjela auta

Při sčítání v roce 1970 byl poměr ještě jedna ku třem pro auta – městem denně projelo 100 tisíc kol a 340 tisíc aut. Minulý rok ale kola auta předjela. Podle průzkumu dánskou metropolí loni projelo každý den průměrně 265 700 kol, zatímco okolo nich prosvištělo 252 600 aut. Za posledních dvacet let objem cyklistiky narostl o 68 procent.

Například po nejfrekventovanější cyklostezce v centru města přes most Queen Louise projede 40 tisíc cyklistů denně. Podle předpovědí se denní objem této ekologické dopravy navýší do roku 2025 o čtvrtinu a v dopravní špičce dokonce o třetinu.

Město má například mobilní aplikaci k plánování městských tras. Která ukazuje například dlážděné ulice, kterými není pohodlné převážet těžký náklad, například děti na sedačkách.

Inspirace pro Prahu

Kodaň, na rozdíl od Prahy, městkou cyklistiku podporuje. Příkladem jdou i dánští politici, do práce zde jezdí 63 procent poslanců. To se o těch českých, až na výjimky, říci nedá. Pražský magistrát navíc nedávno oznámil, že zvažuje v částech Prahy 1 cyklistům vjezd do pěších zón zakázat. Podle údajů českého rozhlasu projede centrem denně asi 2,5 tisíce kol. V ulicích, kterých by se zákaz týkal, projede asi polovina z nich. Přitom právě pěší zóny jsou mezi kolaři oblíbené, jelikož Praha má bezpečných cyklocest nedostatek. Podle starosty Prahy 1, Oldřicha Lomeckého Praha nikdy nebude vhodná pro cyklistiku, jelikož prý v Praze není pro kolaře místo.

Na návrh zřídit v Praze více stojanů na kola řekl: „Jsou zde historicky úzké ulice a dlažba, což nikdy nebude vhodné pro cyklistiku. Centrum je uzpůsobené hlavně pro chodce. Více stojanů na kola by pak přivedlo do centra více cyklistů, kteří by neměli kudy jezdit, neboť se prý do centra nevejdou. Zároveň jízda na kole neřeší koncepci dopravy v centru metropole," uvedl.

Poslední dokument, který má Praha v rukou je z roku 2010, kdy ještě primátoroval Pavel Bém (ODS). S rozvojem cyklostezek ale do budoucna počítá.

Video: Kodaň, město kol