Kolumbie jako první na světě uzná sňatek mezi třemi muži

Neobvyklý obřad by se měl konat v příštím měsíci. Půjde o první legalizované registrované partnerství tří mužů v Kolumbii a pravděpodobně i na světě.

Když oddávající na konci obřadu vyzve novomanžele, aby se políbili, jeden z nich si bude muset vybrat, kterého z mužů stojících před ním políbí jako prvního.

„Chceme jen, aby se to, co většina lidí skrývá, dostalo na veřejnost," uvedl po list The Guardian jeden z mužů. „Nemáme žádný důvod tyto věci skrývat. A chceme jen pomoci lidem uvědomit si, že na světě jsou různé druhy lásky a různé druhy rodin," pokračoval Victor Hugo Prada, ve svých třiadvaceti letech nejmladší z celé trojice.

Veřejný medelínský notář podepsal potřebné dokumenty minulý měsíc. Až vejdou v platnost, bude se jednat o první trojsňatek homosexuálů na světě. V dokumentu se například uvádí, že všichni tři tvoří rodinu a jsou rovnocennými partnery. „Nejsme tři přátelé, co spolu bydlí, jsme zkrátka rodina,"uvedl Prada.

Další dva muži, Manuel Bermudez a Alejandro Rodriguez tvoří pár již 18 let a byli první v Kolumbii, kterým bylo oficiálně uznáno jejich partnerství v roce 2000. Poté osm let žili ve třech ještě s Alexem Zabalou, za další čtyři roky se k nim přidal Prada. Původně tedy měli vstoupit do svazku ve čtyřech. Zabala však zemřel před třemi lety na následky rakoviny.

V právním smyslu se však nejedná o manželství. Právník Rincon Perfetti, který dokument vypracoval, uvedl, že ze zákona je v Kolumbii manželství pokládáno za svazek mezi dvěma lidmi. Proto museli přijít s novým slovem: Speciální dědický svazek.

V roce 2015 kolumbijská vláda schválila zákon, který uděluje homosexuálním párům stejná práva jako heterosexuálním i v oblasti adopce. Tento krok vyvolal odpor konzervativců, kteří se pokoušeli vyhlásit referendum. To se však nakonec neuskutečnilo.

Duchovní část obřadu mezi třemi zmiňovanými muži prý povede žena. Následně bude na programu vystoupení čtyř tanečních skupin symbolizujících přírodní živly - vodu, zemi, oheň a vzduch, jež by měl symbolizovat jejich zemřelého partnera.