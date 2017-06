Komise je připravena jednat o brexitu hned, řekl Juncker

Evropská komise je připravena pokračovat v jednání o brexitu okamžitě, řekl dnes novinářům šéf komise Jean-Claude Juncker. Věří, že výsledky voleb nebudou jednání o odchodu Británie z EU zdržovat. V předčasných parlamentních volbách zvítězili konzervativci vedení premiérkou Theresou Mayovou. Ztratili však většinu v parlamentu, což by mohlo komplikovat jednání o brexitu.

"Co se týká komise, my jsme připraveni zahájit jednání zítra ráno v půl desáté. Takže očekáváme návštěvu z Londýna," uvedl Juncker na tiskové konferenci v Praze, kde se účastnil diskuse o budoucnosti společné obrany EU. "Věřím, že se nedočkáme dalšího zdržení," doplnil. "Doufám, že výsledky voleb nebudou mít žádný zásadní dopad na jednání, na která tak zoufale čekáme," poznamenal.

Juncker připomněl, že jednání s Londýnem se povedou ve dvou fázích. Nejprve je nutné se domluvit na podmínkách odchodu. Až následně budou EU a Británie řešit budoucí uspořádání vztahů.

K výsledkům voleb v Británii se vyjádřil také předseda české vlády Bohuslav Sobotka (ČSSD). Ani on si nepřeje další zdržení rozhovorů. Podle premiéra by se nemělo mluvit o prodlužování dvouleté lhůty pro vyjednávání o britském odchodu z unie. EU je podle něj připravena k jednání a je třeba, aby co nejrychleji byli připraveni i Britové.

"Za chvíli to bude už rok, kdy Britové rozhodli, že odcházejí z Evropy. A během toho roku Velká Británie či její vláda nebyla schopna prakticky zahájit jednání s Evropskou unií. Na straně Evropy je, myslím, větší připravenost. Jak jednotlivé členské země mají definovánu svou pozici, tak i Evropská unie má už dneska definován mandát. My jsme si dnes s panem předsedou Evropské komise Junckerem potvrdili, že Evropská unie je připravena začít ihned vyjednávat."