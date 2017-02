Konec lunárního půstu. K Měsíci se vypraví turisté

/INFOGRAFIKA/ - Půl století se o něj člověk ani neotřel. V roce 2018 se k nejbližšímu vesmírnému sousedovi vypraví dva boháči.

Soukromá americká společnost SpaceX uskuteční koncem příštího roku let k Měsíci, do jehož blízkosti dopraví během týden trvajícího letu dva lidi, kteří si cestu objednali. Oznámil to v pondělí šéf firmy Elon Musk (výrobce elektrických aut Tesla), aniž prozradil podrobnosti o klientech či ceně za let. Půjde o první výpravu do těchto míst od doby, kdy NASA před zhruba půl stoletím ukončila program Apollo.

Oba zámožní pasažéři již zaplatili „významnou" zálohu, uvedl miliardář. Uletí asi 480 000 až 640 000 kilometrů. Jejich kosmická kabina přistane při návratu na Zemi na zatím neupřesněném místě pomocí padáku.

Dvojice podstoupí intenzivní přípravu, která začne už letos. K Měsíci ji donese vesmírná loď Dragon určená pro lety s posádkou, kterou ze Země vynese upravený typ rakety Falcon Heavy. Ta bude podle společnosti SpaceX jednou z nejvýkonnějších nosných raket v historii vesmírného průzkumu. Začne se testovat letos v létě. „To je důležitý moment," komentuje miliardářovy plány Pavel Suchan z Astronomického ústavu AV ČR. „Od doby, kdy se létalo k Měsíci, nemělo lidstvo tak silnou raketu, která by byla schopná vynést člověka tak daleko." Raketa má odstartovat z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě z rampy, ze které odlétaly k Měsíci posádky Apollo.

Mají komerční lety význam pro zkoumání vesmíru? Podle Pavla Suchana spíše nepřímé.

OVLÁDNOU VESMÍR SOUKROMNÍCI?

„Uvedený let k Měsíci nemá jiné ambice, než dopravit člověka tam a zpět. Na druhou stranu může dostat lidstvo zpět do kondice dopravit člověka k nejbližšímu vesmírnému sousedovi. Stále nás zajímá, jen jsme na něj dlouho nedávali peníze." Veřejné programy upřednos-tňují v takových případech automatizovanou kosmonautiku. „Když spadne sonda, přijdete o peníze, když zahynou lidé, je to etický problém." Pavel Suchan připouští, že do budoucna bude tíha letů spočívat zejména na bedrech soukromníků. „Vždyť už dnes NASA využívá k letům nosiče soukromých společností, disponují více prostředky než národní agentury. Nástup soukromé kosmické turistiky, kdy jsou lidé schopni zaplatit až sedmdesát milionů dolarů, to dokazuje," upřesňuje Suchan.

