Konec twitteru na vnitru. Zaměstnanci retweetnuli nelichotivé foto z inaugurace

Vyplývá z nich, že na Obamovu první přísahu v roce 2009 přišlo mnohem více lidí než na tu Trumpovu, upozornil dnes deník The Washington Post.

Příslušný tweet se objevil na účtu správy amerických národních parků, která spadá pod ministerstvo vnitra stejně jako řada dalších organizací.

"Všechny úřady a oddělení dostaly nařízení od nastupující vlády, aby ihned vypnuly všechny twitterové účty, a to do odvolání," uvádí se v e-mailu, který zaměstnanci správy amerických národních parků dostali již v pátek odpoledne.

#Obama's inauguration on the left in 2009 vs #Trump's Inauguration on the right… Compare the crowd, a huge difference! ? #Inauguration pic.twitter.com/KTrGN34DGw