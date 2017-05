Královna Alžběta v Manchesteru. Dodávala Britům odvahu po vzoru svého otce

Britští panovníci své poddané neopouštějí. Bolest Britů je ji jejich bolestí. Královna Alžběta II. si dobře pamatuje, když její otec, král Jiří VI. neopustil za 2. světové války ani při německých náletech Londýn a přicházel je po ničivých útocích povzbudit. Nezapomněl třeba na obyvatele města Coventry, kde německé letectvo srovnalo v listopadu 1940 centrum se zemí a dodnes jsou zde jako memento trosky katedrály.

Nyní se jednadevadesátiletá panovnice Spojeného království vydala ve stopách svých rodičů a odjela do terorem zasaženého Manchesteru. Navštívila dětskou nemocnici, kde leží nejmladší zranění po pondělním výbuchu v Manchester Areně po koncertě americké zpěvačky Ariany Grande.

Today The Queen is visiting Royal Manchester Children's Hospital to meet some of the victims of this week's attack in the city. pic.twitter.com/VgvGA5WzUb — The Royal Family (@RoyalFamily) 25. května 2017

Whilst at the hospital in Manchester, The Queen spoke to 12-year-old Amy Barlow, from Rawtenstall, and her mum, Kathy. pic.twitter.com/nzYPo5cgu3 — The Royal Family (@RoyalFamily) 25. května 2017

Královna, která i ve vysokém věku překypuje větší energií a pohybuje se lépe, než mnozí jiní evropští státníci, se setkala v nemocnici s lékaři, kteří měli v kritický večer službu. Osobně navštívila patnáctiletou Millie Robsonovou a čtrnáctiletou Evie Millsovou, dvě z více než stovky zraněných. Millie královně prozradila, že na koncert se dostala tak, že vyhrála v soutěži dvě VIP vstupenky a s americkou umělkyní se osobně pozdravila v zákulisí.

Her Majesty meets Evie Mills, aged 14, from Harrogate, her mum, Karen and dad, Craig at the hospital in Manchester. pic.twitter.com/DK14fFRGQS — The Royal Family (@RoyalFamily) 25. května 2017

S oběma dívkami také probrala vystoupení zpěvačky. Královna Arianu pochválila, že „má velmi, velmi dobrý hlas" a že je to výborná zpěvačka. Rodičům obou dívek královna řekla, že celá záležitost je velmi špatná, čin byl zlý a že je obtížné, když „se musíme na takové záležitosti zaměřovat".