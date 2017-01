Kreml, nebo Brusel? Moldavský prezident má jasno

Odhodlání nasměrovat svou zemi zpět k Rusku potvrdil dnes v Moskvě nový moldavský prezident Igor Dodon. Při zahájení rozhovoru s ruským prezidentem Vladimirem Putinem řekl, že doufá v obnovení strategického partnerství obou zemí "v hlavních směrech". Šéf Kremlu jeho vyjádření vítá.

Proruský politik Igor Dodon v polovině listopadu porazil ve druhém kole prezidentských voleb prozápadní protikandidátku Maiu Sanduovou. Po vítězství řekl, že chce úzce hospodářsky spolupracovat s Ruskem a vyhlásit referendum o zrušení asociační smlouvy s Evropskou unií.

"Pevně doufáme, národ Moldavska pevně doufá, že rokem 2017 začínáme novou etapu a že dokážeme obnovit strategické partnerství (s Ruskem) v hlavních směrech," řekl Dodon na úvod setkání s Putinem. To, že zvítězil v prezidentských volbách, podle něj znamená, že většina moldavských voličů hlasovala za zachování státnosti, za neutralitu a za strategické partnerství s Ruskou federací.

Dodon rovněž mimo jiné připomněl, že jeho návštěva je první cestou šéfa moldavského státu v Rusku po devět let trvající přestávce.

Putin dal najevo, že si od nástupu Dodona do úřadu moldavského prezidenta slibuje i návrat Kišiněva do náruče Moskvy. "Pevně doufám, že vaše první návštěva v Rusku, která je vaší první cestou do zahraničí v roli prezidenta, bude dobrým impulzem pro rozvoj našich dvoustranných vztahů ve všech směrech," prohlásil.