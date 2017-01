Kreml ocenil Trumpovu ochotu k dialogu s Ruskem

Moskva - Kreml stále doufá v lepší vztahy mezi Ruskem a Spojenými státy po nástupu nově zvoleného prezidenta Donalda Trumpa, mluvčí prezidenta Vladimira Putina však připustil, že Kreml nesouhlasí s názorem budoucího šéfa americké diplomacie Rexe Tillersona na ruskou anexi Krymu.

Nespolupracovat se syrskou vládou prezidenta Bašára Asada v boji proti ozbrojencům z hnutí Islámský stát (IS) je obrovskou chybou. V projevu během všeobecné rozpravy Valného shromáždění OSN v New Yorku to dnes řekl ruský prezident Vladimir Putin. Foto: ČTK/AP/Richard Drew

"Prezident Vladimir Putin svými činy a prohlášeními jasně a jednoznačně dokazuje připravenost respektovat naše partnery. Ale tento respekt může být pouze vzájemný, nemůže být jednostranný. Proto z našeho hlediska musí být vzájemného respektu v rusko-amerických vztazích více," řekl dnes Putinův mluvčí Dmitrij Peskov.



"Trump přinejmenším hovoří o ochotě k dialogu. To neznamená ochotu souhlasit se vším, to ani nelze a ani to v Moskvě nečekáme. Ale vést dialog je to, v co je záhodno doufat a co nám pomůže hledat východisko z mnoha komplikovaných situací," dodal mluvčí.



Zatímco Trump ve středu vyjádřil naději, že se s Putinem dohodne a že Rusko bude nyní Spojené státy respektovat víc, než za vlády kteréhokoli jiného amerického prezidenta, Tillerson během slyšení v Senátu označil ruskou anexi Krymu za porušením mezinárodního práva. Spojené státy podle něj potřebují mít v ruce nástroj, aby zabránily podobnému použití síly v budoucnu, a Washington hodlá dodržovat závazky ke spojencům obávajícím se expanzivní ruské politiky. Budoucí šéf americké diplomacie se však nevyslovil pro přijetí dalších sankcí proti Rusku. Washington podle něj potřebuje zlepšit vztahy s Moskvou, aby se ze stálého soka stala "občasným partnerem".



Trump už během volební kampaně neskrýval zájem o zlepšení vztahů s Moskvou, které se na sklonku éry jeho předchůdce Baracka Obamy ocitly na bodu mrazu. Do funkce ministra zahraničí Trump nominoval exšéfa společnosti Exxon Mobil Tillersona, který má dlouholeté obchodní vazby na Rusko a dobré kontakty s Kremlem.





Autor: ČTK