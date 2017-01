Kreml považuje americké tanky v Polsku za hrozbu

Moskva - Kreml dnes označil rozmístění amerických tanků na polském území za ohrožení ruských zájmů a bezpečnosti. Americká brigáda čítá celkem 3500 vojáků, více než 400 pásových a přes 900 kolových vozidel.

Americký vojenský konvoj v Polsku.Foto: ČTK/PAP/Lech Muszynski

Americká tanková brigáda dorazila v těchto dnech do Polska, aby pomohla ochránit spojence z východního křídla Severoatlantické aliance, znepokojené ruskou politikou od anexe Krymu v březnu 2014 a následného vypuknutí ozbrojeného konfliktu na východě Ukrajiny.

"Díváme se na to jako na hrozbu. Jsou to kroky, které ohrožují naše zájmy, naši bezpečnost, a to tím spíše, že třetí země - a není to ani evropský stát - zvyšuje svou vojenskou přítomnost u našich hranic v Evropě," řekl novinářům mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov. Podle něj by každá země vnímala negativně zvyšování cizí vojenské přítomnosti ve svém okolí.

Do Polska počátkem týdne dorazila tisícovka amerických vojáků i první transporty těžké výzbroje, která se minulý pátek začala vyloďovat v německém přístavu Brémy. Další vojáci a zbraně následují.

Americké brigádní uskupení podle polských médií čítá celkem 3500 vojáků a více než 400 pásových a přes 900 kolových vozidel, včetně 87 tanků M1A2 Abrams, 18 samohybných houfnic Paladin, 144 bojových vozidel pěchoty Bradley i více než 400 vozů Humvee. V únoru mají Američané v polských posádkách cvičit se spojenci, později se má část sil přesunout do Pobaltí, Bulharska a Rumunska.

Podporu spojencům v NATO přislíbil americký prezident Barack Obama a o posílení východního křídla aliance rozhodl summit NATO, který se loni v červenci konal ve Varšavě.