Kritéria Trumpova dekretu: za dětmi cestovat lze, za prarodiči ne

Bílý dům dnes vydal k imigračnímu dekretu nová kritéria pro vstup do Spojených států. Vláda prezidenta Donalda Trumpa je stanovila zhruba po 72 hodinách, co Nejvyšší soud USA částečně odblokoval protiimigrační nařízení. Ta by prozatím měla platit po dobu 90 dnů.

Žadatelé o víza ze šesti převážně muslimských zemí Íránu, Jemenu, Libye, Somálska, Súdánu a Sýrie budou muset příslušným úřadům doložit, že mají na území USA blízké příbuzné, obchodní zájmy či studijní povinnosti. ČTĚTE TAKÉ: Mladík cestoval z Maroka do Španělska schovaný v podvozku autobusu Podle pokynů pro americká velvyslanectví a konzuláty tak lidé z těchto šesti států „černé listiny" musejí prokázat, že mají v USA rodiče, manžele, děti či sourozence. Naopak ti, kteří by chtěli přicestovat za prarodiči, vnoučaty, tetami, strýci, neteřemi, synovci či švagry a snoubenci neuspějí. Podle vydaných kritérií nepatří do „blízké rodiny", uvedla agentura Reuters. Příbuzenské, pracovní či studijní vazby musí dotyčný žadatel o vízum potvrdit skutečným a legálním dokumentem. Všechny informace musí být doložitelné a dohledatelné. Nesmí tedy vzniknout jen za účelem přicestování do USA. Pokud už ovšem lidé z šesti zmiňovaných zemí americká víza mají, mohou bez problémů do Spojených států jet. ČTĚTE TAKÉ: Žena střelila přítele do hrudi. Pár chtěl zvýšit sledovanost svého blogu Ostatní, kteří ve Spojených státech nemají žádné „kontakty", se do země nedostanou. „Jako prezident nemohu dovolit lidem, kteří nám chtějí ublížit, vstup do země," odůvodnil svůj protimigrační dekret prezident Trump a poukázal na hrozby terorismu. Imigrační dekret se týká také uprchlíků. Všem žadatelům o azyl znemožní na 120 dnů překročit hranice. Podle nejvyššího soudu ovšem zákaz nezahrnuje ty uprchlíky, kteří mohou „důvěryhodně potvrdit dobrý vztah" s osobou nebo subjektem v USA. Trump už v březnu po nátlaku ministrů zmírnil některá opatření. Například co se týče vstřícnějšího přístupu k Iráčanům. „Irák je významným spojencem v boji proti Islámskému státu," uvedl ministr zahraničí Rex Tillerson. Z "černé listiny" ho tak americký prezident vyškrtl. ČTĚTE TAKÉ: Konec Obamacare tvrdě dopadne na Trumpovy voliče

Autor: Lukáš Králíček