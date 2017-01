Kurátoři muzea objevili tajnou zbraň Thatcherové

Londýn - Hlas bývalé britské premiérky Margaret Thatcherové býval výrazný, a její autoritativní tón doprovázel zásadní proměny britské politické scény. Nyní se podařilo odhalit tajnou zbraň stojící za její schopností hovořit s takovým důrazem a silou - obyčejné pastilky proti kašli, napsal list The Daily Telegraph.

Bývalá britská premiérka Margaret Thatcherová.Foto: ČTK

Kurátoři v Muzeu Victoria & Albert, kteří připravovali k vůbec prvnímu veřejnému vystavení sbírku oblečení Thatcherové, objevili dvě malé pastilky proti kašli v saku, které na sobě měla na konferenci Konzervativní strany v roce 1987 v Blackpoolu. Identifikovali je jako bonbóny Nipits, oblíbenou značku uvedenou na trh v roce 1921 se sloganem: "Rozjasní hlas a vyčistí hrdlo."

Než se v roce 1975 utkala s Tedem Heathem o vedení strany, podstoupila Thatcherová hlasový trénink, aby její hlas nezněl tak vysoce a ječivě, ale naopak byl dominantnější a pevnější. Tato skutečnost byla známá, ale už méně se všeobecně vědělo o slabosti Thatcherové pro krční pastilky coby prostředku, jak uklidnit hlas během četných řečnických vystoupení.

Claire Wilcoxová, kurátorka oddělení módy muzea, uvedla: "Bylo to neuvěřitelné překvapení najít ty droboučké pilulky v kapse saka jednoho z nejkultovnějších kostýmů baronky Thatcherové. Nejdřív jsme si nebyli jistí, co to je, ale po dalším zkoumání kolega z katalogového oddělení Daniel Milford-Cottam zjistil, že šlo o pastilky proti bolení v krku Nipits."

"Jako člověk, který musel pronášet spoustu veřejných projevů - a vždy mluvit velmi zřetelně - se baronka Thatcherová musela pečlivě starat o svůj hlas. Tento objev nám poskytuje úžasný pohled na osobu skrytou za oním kostýmem," dodala. "Nyní známe tajemství za tím výrazným, důvěrně známým hlasem."

Vlněný kostým

Mentolovo-lékořicové pastilky se našly v kapse modrého vlněného kostýmu od jednoho z jejích oblíbených návrhářů, firmy Aquascutum. Tentýž oblek na sobě měla v roce 1987, když šla odevzdat svůj hlas ve všeobecných volbách, v nichž zvítězila. Jednalo se o její třetí vítězství v řadě.

Tento kostým je jedním ze tří obleků a jednoho klobouku, které Thatcherová nosila a které nyní vystavují v módní galerii muzea. Jde o část kolekce šesti obleků, které muzeu letos věnovali její potomci Mark Thatcher a Carol Thatcherová, a vnoučata Michael a Amanda Thatcherovi.

Vystavuje se také na zakázku šitý brokátový kostým a taftový operní plášť s vlečkou, který pro Thatcherovou navrhla Marianne Abrahamsová. Thatcherová si ho oblékla na banket londýnského starosty v roce 1988.

A dalším z vystavených oděvů je kostým z vlněného krepu ve fuchsiově růžové barvě od módního návrháře Tomasze Starzewskiho, který měla v březnu 2004 na recepci v Buckinghamském paláci. Tuto barvu měl nejraději její manžel Denis Thatcher.

V kolekci nechybí ani černý hedvábný klobouk s pery a tylem s drobnými sametovými tečkami, který měla v roce 2003 na pohřbu svého manžela. A znovu si ho Thatcherová nasadila během pohřbu amerického prezidenta Ronalda Reagana v následujícím roce.

"Jako mocná žena v převážně mužském prostředí používala Thatcherová svou garderobu jako strategický nástroj k posílení sebedůvěry a prosazení své autority," dodala Wilcoxová. "Její volba oděvů odhaluje nejen zásadní aspekty o ní jako člověku, ale kontext, v němž si je oblékala, odráží zásadní okamžiky společenské a politické historie konce 20. století."