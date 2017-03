Kuvajt má problém se státními zaměstnanci. Nechtějí pracovat

Kuvajtské státní orgány chtějí žalovat 38 svých zaměstnanců, kteří se podle jejich zjištění soustavně vyhýbali práci. V zemi na břehu Perského zálivu to není nic nového. Podobné případy se objevily již v minulosti.

Zaměstnanci používali falešné silikonové prsty, kterými obelstili biometrický docházkový systém. Nakonec je však prozradila absence fotografií ve zmíněném systému, což spustilo vyšetřování, popsal internetový portál Gulf News.

Kuvajtská vláda zaměstnává asi pětinu aktivního obyvatelstva a drtivá většina Kuvajťanů dává přednost práci pro stát před soukromým sektorem, který je obsazen hlavně cizinci.

Vláda se snaží státní sektor reformovat kvůli vleklým problémům s fiktivními zaměstnanci a absencemi. Oficiální zpráva z roku 2011 ukázala, že pouze polovina všech státních zaměstnanců se pravidelně objevuje v práci.

Jako součást tvrdého zákroku proti absentérům loni vláda zastavila platy devíti set svých zaměstnanců. V jednom případě se dokonce zjistilo, že zaměstnanec dostával plat, ačkoliv se neukázal v práci přes 10 let. Další pracovník byl zas v zahraničí po dobu 18 měsíců bez jakéhokoliv vysvětlení nebo zprávy svému zaměstnavateli. Stále se to však nevyrovná rekordu stanoveném indickým učitelem, který byl nakonec vyhozen po 23 letech, kdy nepřišel do práce.

