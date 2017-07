Kypr zůstává rozpůlený. Půlnoční jednání na půdě OSN skončila krachem

„Je to poprvé, co jsem si na tomhle relaxačním festivalu vzal kravatu,“ svěřil se včera Marek Eben v karlovarském městském divadle. A kdo za to mohl? Nebyla to ani střihačka filmu Obludárium Sarah Flacková, ani Jana Plodková či Karel Roden. Stalo se tak díky režiséru Václavu Vorlíčkovi, muži, který, jak pravil Eben, „točí české komedie. A komedie, to je vážná věc.“