Le Penová odmítla přijít k výslechu kvůli aféře z europarlamentu

Předsedkyně krajně pravicové Národní fronty (FN), kandidátka na úřad francouzského prezidenta a europoslankyně Marine Le Penová odmítla přijít k výslechu na policii kvůli případu údajného fiktivního zaměstnávání asistentů v Evropském parlamentu, kteří podle vedení vyšetřovatelů ve skutečnosti pracovali pro FN. Le Penová podle průzkumů zvítězí v prvním kole nadcházejících prezidentských voleb, v druhém ale podlehne svému soupeři.

Marine Le Penová.Foto: ČTK/ABACA

Policie si Le Penovou k výslechu pozvala na středu, informoval dnes média její právník Rodolphe Bosselut. Europoslankyně se ale odmítla dostavit. Předsedkyně FN vyhoví podle svého právníka jakýmkoli žádostem o výslech až po červnových parlamentních volbách. "Domnívá se, že existuje riziko, že je justice zneužívána jako nástroj ve volební kampani," uvedl Bosselut.

Vyšetřovatelé mají podezření, že někteří členové FN pobírali plat jako asistenti od europarlamentu, ve skutečnosti ale pracovali pro krajně pravicovou stranu. Europarlament po šéfce FN požaduje vrátit asi 339.000 eur (9,1 milionu Kč). Šéfku kanceláře Le Penové Catherine Grisetovou policie už obvinila.

Le Penová jakákoli obvinění ze zneužití odmítá a tvrdí, že se stala obětí špinavých politických intrik před nadcházejícími volbami. Podle současných předvolebních průzkumů by měla jasně zvítězit v dubnovém prvním kole, v květnovém druhém kole by ale zřejmě podlehla svému soupeři, ať už by jím byl konzervativec François Fillon nebo centrista Emmanuel Macron. Podle agentury AFP je zřejmé, že spor šéfky krajní pravice s europarlamentem nijak nesnižuje její volební preference.

Chování Le Penové dnes kritizoval francouzský premiér Bernard Cazeneuve. "Když někdo kandiduje na nejvyšší úřady, nemůže se stavět nad zákony republiky," uvedl předseda socialistické vlády.

