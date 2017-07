Dron ochromil letiště v Anglii, některá letadla musela nouzově přistát

Uzavření ranveje a rychlé přesměrování několika letů způsobil dron létající v neděli v podvečer nad letištěm v jihoanglickém Gatwicku. O tuto událost se začala zajímat také policie, která pátrá po majiteli.

Mluvčí letiště uvedl pro BBC, že přistávací dráha byla dvakrát po dobu zhruba devíti a pěti minut po spatření dronu uzavřena. „Lety byly přerušeny mezi 18:10 a 18:19 středoevropského času a znovu od 18:36 do 18:41," dodal.

To mělo za následek nejen zpoždění letů, ale také to, že některá letadla musela nouzově přistát na jiných letištích. „Přeletěli jsme La Manche a začali kroužit na přistání. Posléze však letadlo začalo mířit dále a kapitán nás informoval, že musíme přistát na jiném letišti kvůli nějakému incidentu. Posléze nám řekli, že blízko u ranveje létá dron," uvedl pro BBC jeden z cestujících, který letěl z Itálie. Jiný svědek dodal, že cestující také dostali na výběr přistát na jiném letišti a tam případně hodinu počkat na další let do Gatwicku.

Letecké úřady jsou v případě dronů obzvláště obezřetné. Následky srážek s letadly, případně jejich vniknutí do motoru by totiž mohly být katastrofální. Dispečeři si proto musí být stoprocentně jistí, že je nebezpečí zažehnáno.

Drony jsou totiž většinou velmi malé a nelze je spatřit na žádném radaru. Jeden z členů Britské asociace pilotů a specialista na bezpečnost letu Steve Landells dodává: "Tyto události je nutno řešit velmi důsledně. Věříme, že v případě kolize, zejména s helikoptérou může mít fatální následky."

Asociace zároveň vyzvala k povinné registraci vlastníků dronů, včetně zavedených technologií přímo v dronech, které by v případě kolizí mohly přinést dostatek dat pro policii k vypátrání pachatele. Úřad pro civilní letectví také prohlásil, že existují vážné důsledky pro lidi, kteří porušují pravidla leteckého provozu. „Tito lidé musí pochopit, že se pohybují v blízkosti jedné z nejrušnějších oblastí vzdušného prostoru na světě. A je naprosto nepřijatelné, aby někdo létal s drony v blízkosti letišť. Vysmívají se tak pravidlům a to by mělo být tvrdě trestáno, i vězením."