Líbanky ze všechny peníze. Problémy British Airways ještě nekončí

Ačkoli britská letecká společnost British Airways (BA) ujišťovala, že se problémy s výpadkem IT podaří vyřešit do sobotní půlnoci, ani v neděli se nepodařilo počítačové systémy obnovit v původním nastavení. Na letištích v Londýně i jinde ve světě čekají její klienti v dlouhých frontách. Některým narušilo nefungování počítačů i velice soukromé záležitosti.

Společnost sice uvedla, že na obnově pracuje a systémy už z velké části fungují, jenže stovky zpožděných letů dělají lidem problémy. Fronty vznikají při přeobjednávání letenek nebo rušení, zákazníci aerolinek také čekají na svá zavazadla, jejichž evidence byla výpadkem sítí narušena.

Podle posledního komuniké byl výpadek způsobený problémy s napájením, ne útokem na internetovou síť aerolinek. V provozu nebyl rezervační systém, mobilní aplikace a ani telefonní linky. Pro některé zákazníky bylo zpoždění nebo zrušení letu nepříjemné, protože jim narušilo šťastnější etapu života.

Melanie Wareová přiletěla s novomanželem až z Los Angeles a přes Londýn měli oba namířeno na svatební cestu do italských Benátek. V sobotu však uvízli v Londýně. Jenže když si přehodili ubytování v Benátkách na neděli, opět neměli šanci najít vhodný let z Velké Británie. „Nikdo nám to nenahradí, jsou to zkažená líbánky i svatební cesta," postěžovala si. „Všude kolem nás je někdo, kdo pláče," dodala při čekání na další vývoj svatební cesty. Řada dalších cestujících sdílela na sociálních sítích neveselé zážitky z letiště.

Jiní cestující měli více štěstí, podařilo se jim nakonec dostat do některého z obnovených náhradních letů, ale zase s nimi necestovaly jejich kufry. Snad všem dodají trpělivost do dalšího čekání slova omluvy generálního ředitele British Airways Alexe Cruze: „Věřím, že to byl pro naše zákazníky strašný zážitek." Naštstí mnoho klientů BA bralo výpadek IT s humorem.

BA měly problém v červenci 2016, kdy jim nefungoval systém potvrzující přihlášení cestujících na letišti a při příchodu do letadla. V srpnu téhož roku měly problém s výpadkem jiného systému Delta Airlines. Jak později potvrdily, porucha je připravila o 100 milionů dolarů.

Výpadek počítačové sítě BA nastal v sobotu a nejvíce postihl londýnská letiště Heathrow a Gatwick, kde byly zrušeny stovky letů. Výpadek se částečně dotkl také letů této společnosti z a do Prahy. Podle pravidel pro odškodnění za zpožděné lety v rámci Evropské unie mají cestující nárok – podle délky letu a délky zpoždění nárok od 300 do 600 eur.