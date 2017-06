Libyjští pašeráci lidí cpou do lodí rekordní počty uprchlíků

Kšeft s lidským zoufalstvím ve Středozemním moři kvete. Záchranáři a hlídky pobřežní stráže agentury Frontex, která má na starosti vnější hranice EU, zachytili za poslední tři dny rekordní množství uprchlíků z Afriky – 10 tisíc. A gangy pocházející především z Libye plní malé čluny a lodě stále větším a větším počtem lidí.

Afričtí uprchlíci na ostrově Lampedusa. Prostředky na jejich život si pro sebe inkasovala italská mafie.Foto: ČTK/ABACA

Dosluhující plavidla vybavená závěsnými motory putují od břehů Libye směrem k italským ostrovům a pevnině, jsou nebezpečně přetížená. Desítky až stovky zoufalých migrantů se tísní na malém prostoru téměř bez jídla a pití. Na dohled od evropských břehů jim navíc pašeráci seberou z lodi motor, který pak použijí na další uprchlické lodi. Jestli se o přeplněné čluny někdo postará, nebo se kousek od vysněného cíle potopí, to už pašeráky nezajímá.

Ve Středozemním moři dochází nejen ke střetům s pašeráky (loni zadržely hlídky téměř 600 lidí podezřelých z pašování lidí), ale také s nevládními organizacemi zabývajícími se záchranou uprchlíků. Italské a libyjské úřady je podezřívají, že mnohé z nich se přímo i nepřímo na pašování lidí podílejí. Pašeráci často opustí loď s migranty krátce po vyplutí z Libye a vzápětí je zachrání čluny nevládních organizací a převezou do Itálie.

Tento rok dorazilo k italskému pobřeží více než 73 000 uprchlíků. To je o 14 procent více, než v roce 2016 ve stejném období. Od roku 2014 připlulo do Itálie více než půl milionů migrantů. Naprostá většina z nich vyrazila na cestu do Evropy právě z Libye. Tato země je od občanské válka a pádu diktírora Kaddáfího zmítána nepokoji a občanskou válkou. Současně je Libye vstupní branou do Evropy pro většinu uprchlíků z oblasti subsaharské Afriky, Egypta, Sýrie, Bangladéše a Arabského poloostrova.