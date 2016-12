Libyjští únosci letadla byli na Maltě obžalováni z terorismu

Praha - V Česku věří v Boha 35 procent lidí, proti loňskému roku se jejich počet zvýšil o dva procentní body. Do kostela chodí ale pravidelně, aspoň jednou měsíčně, jen zhruba desetina věřících. Naproti tomu o Vánocích do něj směřuje více lidí, a to i ti, kteří nevěří. Pro 39 procent občanů totiž patří návštěva kostela k vánočním zvykům. Vyplynulo to z dnes zveřejněného průzkumu agentury STEM.