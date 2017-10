Lidl opět terčem kritiky. Tentokrát odstranil kříže z plakátu kostela v Itálii

Německý obchodní řetězec Lidl opět čelí kritice kvůli chybějícím křížům v jeho propagačních materiálech. Tentokrát se jedná o snímek v italské pobočce v Camporosso v Ligurii. Zde visela fotografie kostela Dolceacqua na kterém chyběly kříže. Na toto nedopatření si již stěžoval místní starosta, informoval o tom Daily Telegraph.

„Fotografie by měly zobrazovat skutečnou realitu míst, ne její subjektivní ztvárnění. Samozřejmě nás těší zájem o naše památky, ale je nutné respektovat jejich skutečnou podobu. Pokud nechcete zobrazovat kříže, použijte fotografie například našeho hradu,“ uvedl pro server Daily Telegraph.

Zároveň dodal, že si této fotografie všiml ještě před uveřejněním v obchodech. Vedení tedy vyzval, ať upravenou fotografií nahradí originálním snímkem. Nic se však podle něj nestalo.

"Lidl řekl, že odstranění náboženských symbolů je součástí italské a evropské propagační strategie. Mohou dělat to, co chtějí, ale neměli by ničit fotografie. To je škodlivé pro obraz naší vesnice a pro naše křesťanské tradice," dodal s tím, že zvažuje žalobu na společnost. Ta mu však posléze sdělila, že se jedná o předběžný černobílý náhled a ať počká na finální výsledek.

Ve svém prohlášení zaslaném listu The Daily Telegraph se Lidl posléze omluvil za to, že tuto fotografii použil. Společnost uvedla, že snímek bude okamžitě odstraněn.

Lidl čelil kvůli vyretušovaným křížům kritice i dříve, když nechal v rámci svého „řeckého týdne“ odstranit kříže z fotografií kostelů na řeckém ostrově Santorini. Tehdy narazil na odpor v několika evropských zemích včetně České republiky, kde se proti chybějícím kostelním křížům ozval i kardinál Dominik Duka.