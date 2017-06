Litevští teenageři už se nenapijí. Vláda jim zakázala alkohol

Litva, která se dlouhodobě potýká s nadměrným pitím alkoholu, u svých občanů nyní plánuje zavedení nejpřísnějších zákonů o alkoholu v Evropě, ale mladí lidé si nestěžují.

Naproti baru Keulė Rūkė u hlavního vlakového nádraží v litevském hlavním městě Vilnius se v posledních týdnech objevila kontroverzní kresba. Znázorňuje tři z vedoucích politiků Litvy jako Talibance, doplněné sebevražednými bombami a kulomety. Pod obrázkem je napsáno: "Party je u konce."

Koaliční vláda v Litvě minulý týden schválila zákon o zákazu reklamy na alkohol v televizi, rozhlasu nebo novinách. Zákon také zkracuje hodiny, po které může být alkohol prodáván v obchodech, a zvyšuje věkovou hranici pro pití z osmnácti na dvacet let. Podle zákona, který vstoupí v platnost 1. ledna příštího roku bude pro osoby mladší dvaceti let nejen nelegální pít alkohol, ale pokud nebudou pracovat v barech, nebudou se dokonce alkoholu smět ani dotýkat, což činí zákon nejpřísnějším v Evropě.

Co je však nejvíce překvapující, je to, že nový zákon zatím nevyvolal žádnou větší negativní odezvu mezi mladými lidmi, kterých se má dotknout nejvíce. Liberální poslankyně Aušrinė Armonaitėová už požádala litevskou prezidentku Daliu Grybauskaitėovou, aby zákon vetovala. "Měla by to být příležitost pro mladé lidi a nevládní organizace, aby povstali," uvedla pro britský deník Guardian. "Doufám, že to udělají. Došlo k určitým krokům, ale myslím, že opozice by měla být více slyšet. "

Podle nejnovějších údajů Světové zdravotnické organizace jsou Litevci nejtěžšími pijany na světě a země nevykazuje žádné známky poklesu. V roce 2016 Litevci vypili v průměru ekvivalent 18,2 litru čistého alkoholu na osobu, což bylo o 14,9 litru více než před deseti lety. To je stejné jako 910 velkých piv nebo středních sklenic vína (152 ml), což se rovná dvěma a půl sklenic denně.

"Problém s alkoholem je v Litvě dlouhodobý," říká Aurelijus Veryga, litevský ministr zdravotnictví, zobrazený na zmíněné kresbě jako jeden z Talibanců. "Vzpomínám si na první národní litevský zdravotní program přijatý v roce 1998 v parlamentu. Cílem bylo snížit spotřebu alkoholu o 25 %. Ve skutečnosti byla celá politika tak liberalizována, že jsme spotřebu zvýšili o 130 %, " dodává. Veryga neočekává, že každý teenager bude tleskat postoji jeho vlády, ale tvrdí, že ve společnosti je vůle po tom udělat něco radikálního. Lidé si prý nyní začínají uvědomovat rozsah problému.

"Došli jsme do situace, kdy se společnost pravidelně setkává se šokujícími událostmi", říká Veryga. "Děti zabité na silnicích opilou policií, děti zavražděné opilými rodiči… Společnost dosáhla úrovně, která se pro nás všechny stala nebezpečnou. Nejedná se pouze o spotřebu na hlavu, která vytváří celou diskuzi. "

Třetina litevských teenagerů ve věku 15 a 16 let uvedla, že se v posledních 30 dnech opila. Počet dětí přijatých do nemocnice ve stavu intoxikace se od roku 2001 zvýšil 17krát. Liberálové si však stěžují, že vláda se zaměřuje na špatné lidi. To starší generace prý pijí nejvíce. "Zákon je nejtvrdší v Evropské unii," říká Armonaitėová, která je ve svých osmadvaceti nejmladší liberální poslankyní v litevském parlamentu. "Osoba je dospělá ve věku 18 let: máte práva, odpovědnost, můžete se vzít, řídit. Naším hlavním argumentem je, že věříme v mladé dospělé a jejich odpovědnost - a nejsme alkoholici," říká.

Veryga v reakci na to říká, že musí existovat kulturní posun. "Alkohol zabíjí mladé lidi," tvrdí. "Lidé umírají na silnicích, máme velice vysoké míry sebevražd. Nemusíte být alkoholikem, aby vás alkohol zabil. V minulosti jsme tento problém systematicky neřešili. Nyní už musíme."