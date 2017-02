Litva vyšetřuje falešnou zprávu o znásilnění německými vojáky

Litevská prokuratura začala vyšetřovat lživou zprávu o znásilnění místní dívky německými vojáky z jednotky Severoatlantické aliance, vyslané do Pobaltí kvůli odstrašení Ruska. Vyšetřování přichází uprostřed obav, že se Rusko pokouší dezinformačními kampaněmi ovlivnit veřejné mínění a volby na Západě, uvedla agentura Reuters. Moskva popírá, že by byla zapletena do hackerských útoků na západní vlády a instituce.

"Je pravděpodobné, že šíření falešné zprávy mělo zdiskreditovat přítomnost sil NATO v Litvě," uvedla mluvčí předsedy litevského parlamentu. Právě do jeho kanceláře v úterý dorazila zmíněná zpráva zaslaná elektronickou poštou. Psalo se v ní, že skupina německy hovořících mužů minulý týden obklíčila a znásilnila patnáctiletou dívku z dětského domova u kasáren německé jednotky v litevském městě Jonava. O zprávě byla vyrozuměna i policie, která ale zjistila, že zpráva je lživá, a tak začalo vyšetřování kvůli šíření falešné zprávy. "První zjištění naznačují, že e-mail byl odeslán z třetí země, mimo Evropskou unii," řekl agentuře Reuters prokurátor Darisu Vakavicius. E-mailová adresa, z níž byla zpráva odeslána, podle mluvčího německého ministerstva obrany již neexistuje. "Je fakt, že šlo o úmyslně falešnou informaci," řekl. Čtěte také: Ministr obrany Mattis: Trump plně podpořil Severoatlantickou alianci Nejmenovaný alianční diplomat v německém tisku uvedl, že se na incident dívá jako na pokus Ruska podlomit alianční misi a obrátit veřejné mínění proti NATO. Lživá zpráva namířená proti německým vojákům "mohla pocházet z Ruska, ale mohli v tom být i jiní hráči v Litvě," řekl zpravodajskému serveru BNS litevský ministr obrany. Prý v pozadí mohou stát stejní lidé, kteří posílají dopisy litevským poslancům, aby hlasovali proti ratifikaci litevsko-americké smlouvy o postavení amerických vojáků v zemi. Ministr předpověděl, že podobných provokací nezůstane Litva ušetřena ani v budoucnu. "Nynější výpady jsou teprve začátek. Objeví se i v budoucnu. Spoléháme na solidaritu ze strany médií a novinářů," poznamenal ministr, podle kterého se těsnější koordinace při odrážení obdobných útoků dostala i na program jednání NATO. "Je nutná koordinace nejen mezi Vilniusem a Berlínem, ale i mezi Vilniusem a NATO. Dojde-li v budoucnu k podobným případům, je nutné, aby o nich hned všichni věděli a mohli reagovat," řekl ministr. Němečtí vojáci představují páteř aliančního praporu v Litvě. Přečtěte si: Smog podle polského ministra až tak moc nezabíjí

