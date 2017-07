Londýnská nemocnice prozatím neodpojí smrtelně nemocné dítě od přístrojů

Chlapec od narození trpí velmi vzácným syndromem, který ochromuje přenos energie do buněk. Nemoc již dosáhla finálního stádia a malý Charlie nevidí, neslyší a nemůže bez pomoci lékařů dýchat ani polykat.

Etický spor o to, zda nechat dítě naživu, se dostal až před štrasburský soud. Britské soudy totiž v dubnu povolily chlapcovo odpojení od přístrojů, ale jeho rodiče však boj nevzdali a obrátili se na soud ve Štrasburku. Ten verdikt londýnského soudu potvrdil. Rodiče také již delší dobu usilují o transport syna do USA, na který vybrali ve sbírce téměř 37 milionů korun.

#CharlieGard & his family remain in my prayers. Life is precious at every moment. Keep fighting.#ComeOnCharlie

