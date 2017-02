Loni bylo v Afghánistánu zabito či zraněno přes jedenáct tisíc civilistů

Počet civilních obětí násilností v Afghánistánu se loni zvýšil o tři procenta na 11 418. Uvedla to mise OSN, která v zemi působí. Z toho počet mrtvých dosáhl 3498, dalších 7920 civilistů bylo zraněno. Jde o nejhorší bilanci od roku 2009, kdy začala mise tyto oběti počítat.

Asi třetinu obětí tvořily děti (923 zabitých a 2589 zraněných), což je proti předchozímu roku skoro čtvrtinový nárůst. Vinu za tento stav nesou z poloviny boje mezi vládními silami a povstalci, z poloviny pak nevybuchlá munice, kterou na bojišti zanechaly válčící strany.

Zhruba tři pětiny civilních ztrát přičetla mise protivládním silám, jako jsou radikální hnutí Taliban a takzvaný Islámský stát (IS). OSN přičetla nejméně 4953 mrtvých a zraněných Talibanu, loni však vyšetřovatelé OSN zaznamenali desetinásobné zvýšení ztrát zaviněných bojovníky IS - nejméně 899 mrtvých a zraněných. IS představuje v Afghánistánu relativně menší sílu, loni však zvýšil počet sebevražedných atentátů.

Afghánské vládní síly mají na svědomí asi pětinu ztrát, hlavně použitím těžkých zbraní, především minometů, v zalidněných oblastech. Dvě procenta připadají na provládní milice a mezinárodní síly.

Při náletech mezinárodní koalice přišlo o život nejméně 127 civilistů, dalších 108 bylo zraněno. Afghánské letectvo má podle bilance na svědomí nejméně 85 úmrtí a 167 zranění. OSN nebyla s to určit, kdo má zodpovědnost za dalších 38 mrtvých a 65 zraněných při náletech.

Spojené státy přiznaly odpovědnost za civilní ztráty pouze při listopadovém náletu v afghánské provincii Kunduz, kde zahynulo 33 afghánských civilistů a dalších 27 bylo zraněno. Nálet byl namířen proti bojovníkům Talibanu.

