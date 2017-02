Luxusní bunkry nebo operace. Američtí boháči se chystají na apokalypsu

Téma jak přežít apokalypsu se stalo předmětem podnikatelských plánů. V Americe se stává populární byznys, který těží ze strachu o budoucnost. Američtí milionáři se tak mohou těšit na podzemní bunkry, v nichž lze přečkat globální katastrofu nebo se skrýt před teroristy.

Americký deník The New Yorker nedávno vyzpovídal několik bohatých podnikatelů, kteří se rozhodli nepodcenit hrozbu apokalypsy. Svět se podle nich ocitá ve výjimečné situaci: počty zemětřesení a jiných živelných pohrom narůstají, ekonomiky mnoha států kolabují.

Například Steve Huffman - třiatřicetiletý spoluzakladatel firmy s ročním miliardovým obratem - se přiznal, že nedávno podstoupil operaci očí. Byl krátkozraký. Na tom by ostatně nebylo nic zvláštního, kdyby ho k tomu nevedly poněkud neobvyklé důvody. Uvedl, že bez brýlí by snáz mohl přečkat katastrofu. Operace, jak doufá, mu dává větší šance na přežití. Huffman se obává hlavně důsledků zemětřesení či pandemie - následného kolapsu vlády. Proto si vytvořil zásoby jídla, ale také zbraní. Svůj dům má uzpůsoben tak, aby v něm mohl přečkat nejhorší dny.

Jiný podnikatel si nedávno zase koupil několik akrů ostrova v severozápadním Pacifiku, kam umístil generátory, solární panely a tisíce nabojů. Svůj krok zdůvodňuje tím, že loňská prezidentská kampaň byla podle něj ohrožena teroristickým útokem nebezpečnými toxickými zbraněmi a obavou, že by společnost mohla upadnout do chaosu. Chtěl proto vybudovat útočiště, které by bylo daleko od měst, ale ne zcela izolované, kde by jím vytvořená milice dokázala čelit aktuální hrozbě.

V Americe si lze dokonce pořídit luxusně vybavené podzemní bunkry, které v případě pohromy dokáží svého obyvatele ochránit před útokem teroristů i před následky válek, průmyslových havárií a živelních katastrof. A zájem o ně je podle New Yorkru značný. Nabízí je například firma Vivos v Jižní Dakotě, v blízkosti Black Hills. Jedná se o bývalé vojenské bunkry s kapacitou až pro pět tisíc lidí. Každý bunkr by měl odolal tlaku až 700 kilopascalů, přičemž je strategicky oddělen od dalšího bunkru o 120 metrů ve všech směrech. Zajišťují bezpečnost a ochranu soukromí. V komplexu je také místo pro parkování. Každý bunkr by měl být nepřetržitě střežen vojensky vycvičenou hlídkou a chráněn silnou vrstvou zeminy.

Tim Chang, čtyřiačtyřicetiletý výkonný ředitel firmy Mayfield, se svěřil, že se pravidelně setkává s lidmi, s nimiž si připravuje záložní plány. Svou pozornost soustředí mimo jiné na kryptoměnu Bitcoin. Je navržen tak, aby nikdo (jednotlivci, skupiny či vlády) nemohl měnu ovlivňovat, padělat, zabavovat účty, ovládat peněžní toky nebo způsobovat inflaci. V síti neexistuje žádný centrální bod, ani nikdo, kdo by mohl o síti rozhodovat. Se svou ženou si také připravili zásobu balených potravin, aby vydržela na několik dnů pro ně a jejich čtyřletou dceru. "Pokud bude občanská válka nebo obří zemětřesení, chceme být připraveni," vysvětlil.

Někteří lidé to mohou vnímat jako zábavu, druh reálného sci-fi světa, jiní jako například Steve Huffman, se o toto téma zajímají roky. "Od té doby, co jsem viděl film Drtivý dopad," řekl. Film z roku 1998 líčí blížící se hrozbu srážky komety se Zemí. Ke střetu, jenž by znamenal konec planety Země, má dojít za necelý rok. Zatímco se chystá vesmírná expedice, která by se pokusila kometu rozbít jadernými zbraněmi, na Zemi se staví podzemní kryty záchrany." Všichni se snaží dostat do bezpečí, ale uvízli v dopravní zácpě. Ta scéna se náhodou natáčela v blízkosti mé vysoké školy. Pokaždé, když jsem projížděl tímto úsekem silnice, myslím na to, že musím vlastnit motocykl," uzavírá Huffman.

