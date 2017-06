Macron: Británie má dveře do Unie stále otevřené

Mayová je na neformální návštěvě Paříže. Tématem jejího jednání s Macronem byly především otázky bezpečnosti a nelegální migrace. Britská premiérka po slavnostní večeři potvrdila, že vyjednávání o brexitu chce zahájit již příští týden.

Pro brzký start jednání se vyslovil i Macron. Zároveň však zdůraznil, že „dokud proces brexitu neskončí, zůstávají unijní dveře pro Brity stále otevřené." Jedním dechem dodal, že rozhodnutí britských voličů opustit Unii respektuje a nehodlá ho nijak zpochybňovat.

„Buďme během brexitu jasní a organizovaní. Měli bychom však mít neustále na paměti, že poté už bude obtížnější vrátit vše zpět," nabádal francouzský prezident.

Během tiskové konference Mayová přítomné ujistila, že původní časový harmonogram brexitu zůstává v platnosti. „Chceme v budoucnu zachovat úzké vztahy jak s Evropskou unií, tak s jednotlivými členskými státy, zejména v oblastech, o nichž jsme dnes diskutovali," dodala Mayová.

Emmanuel Macron set for sweeping majority in French parliament by Patrick Blower - political cartoon gallery Putney pic.twitter.com/kYldrMjaZo