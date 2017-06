Macron: Demokracii ohrožují politici, kteří si myslí, že lidé jsou hloupí

Před měsícem se stal novým francouzským prezidentem, minulou neděli posílil svou pozici v parlamentu, kde jeho strana získala drtivou většinu. Emmanuelu Macronovi nyní nic nebrání, aby prosadil své reformy. V rozhovoru pro přední evropská média mluvil o migraci a evropské renesanci. Zdůraznil pragmatické vztahy s Británií a spolupráci s Německem a USA.

Jeho vítězství v parlamentních volbách přineslo kolaps tradičních stran, které v zemi galského kohouta vládly po tři desetiletí. Podobně silnou pozici měl ve Francii naposledy Charles de Gaulle v roce 1968.

S Británií jen pragmaticky

Na otázku, zda má Británie dveře do EU stále ještě otevřené, odpověděl: „Dveře jsou otevřené do chvíle, než jimi projdete. Není na mě, abych je zavíral. Nemůžeme si ale lhát, jakmile se věci jednou stanou, nejde už je vrátit zpět."

Se svým ostrovním sousedem chce spolupracovat v bezpečnostní oblasti, především v prevenci proti terorismu. „Osudy našich zemí jsou propojené: terorismus nezná evropských hranic," dodal.

Podle něj se do rozhovorů o brexitu mají zapojit všechny členské země. „Chci, aby se diskuze odehrávala na evropské úrovni, ne bilaterální, protože zájmy EU musí být zachovány v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu," říká bývalý bankéř a ministr hospodářství z Hollandovy vlády.

Přijde evropská renesance?

Tématem rozhovoru byla i problematika migrace. „Musíme spolupracovat a absolutně se vyhnout zakládání nových táborů," řekl na adresu uprchlických táborů v Calais, které francouzská vláda minulý rok zlikvidovala. Migrační, azylová a uprchlická politika má být „hluboce reformována."

„Společnosti rozděluje strach. Žádná kouzelná řešení problémů neexistují, je to každodenní boj. Demokracii nejvíce ohrožují politici, kteří si myslí, že jejich občané jsou hloupí," řekl během rozhovoru v Elysejském paláci, kde okolo něho vlály evropské a francouzské vlajky.

Sám sebe vidí jako zastánce evropských demokratických hodnot a chtěl by vést „evropskou renesanci." Krize pak přichází „jako důsledek hlubokých nerovností světového pořádku."

Podle něj je třeba Evropany sladit s EU. Klíč spočívá v tom, aby firmy nezaměstnávaly levnější pracovní sílu z jiných zemí, nebo aby nepřesouvaly výrobu jinam, kde jsou nižší mzdy, čímž podhodnocují ostatní. Což bylo podle něj hlavní příčinou brexitu.

Střední a východní Evropa nemá jen dostávat, ale i dávat

Na adresu Polska a Maďarsk nešetřil silnými slovy, podle něj země nespolupracují během uprchlické krize a jejich lídři nerespektují evropské hodnoty. Ti se k Evropě obracejí zády a k EU mají cynický postoj, od ní si pouze berou, ale nic nedávají.

Nevěří ale v evropský konflikt mezi východem a západem.

"Evropa není supermarket. Je to společný osud. Pokud jsou její hodnoty odmítány, oslabuje. Země, které nerespektují pravidla, by měly čelit politickým důsledkům. Není to jen debata na ose východ-západ. Ke každému hovořím s respektem, ale co se týče evropských principů, nedělám kompromisy."

Nepředvídatelného Trumpa chce přimět k dohodě

Poté, co si minulý měsíc potřásl rukou s americkým prezidentem prohlásil: „Donald Trump byl v první řadě zvolen americkým lidem. Jeho problém je, že nemá žádný rámec své zahraniční politiky. Proto je nepředvídatelný, což může být zdrojem nepohodlí dnešního světa. Má stejný pohled na boj proti terorismu jako já. Chci ho ale přimět k návratu k Pařížské klimatické dohodě, protože všechno je propojeno, nemůžete bojovat efektivně proti terorismu a nezajímat se o klima."

Na adresu setkání s ruským prezidentem Vladimírem Putinem minulý měsíc ve Versailles řekl: „Respektuji ho. Měli jsme konstruktivní debatu. Nesouhlasili jsme spolu zejména v otázce Ukrajiny, představil jsem mu svojí pozici. Rozebírali jsme mezinárodní témata i otázku svobody v jeho zemi, například situaci nevládních organizací."

Co říká Emmanuel Macron?Je správně, že se Francie nezapojila do války v Iráku. Zapojení země do války v Libyi označil za chybu.

Chce posílit spolupráci na ose Paříž-Berlín. Obě země by měly posilovat evropskou integraci.

EU by se podle něj měla lépe starat o své občany a podporovat sociální systém, s cílem posílit střední třídu.

Státy střední a východní Evropy by měly respektovat demokratické hodnoty a neměly by EU brát jako „supermarket."

Bude spolupracovat s Donaldem Trumpem, kterého hodlá přimět k návratu k Pařížské klimatické dohodě.

Ruského prezidenta Vladimíra Putina respektuje, ale v otázce války na Ukrajině s ním nesouhlasí.

Doma chce prosadit státní rozpočet, ve kterém chce během příštích pěti let ušetřit 60 miliard euro. Tahounem jeho kampaně byl navrhovaný zákon o

morálce a etice v politice, který má vymýtit nešvary v podobě zaměstnávání příbuzných ve státních orgánech a hromadění funkcí.

Chce omezit počet státních úředníků o 120 tisíc. Hodlá také reformovat pracovní trh a snížit desetiprocentní nezaměstnanost.

Své centristické Hnutí Vpřed! (En Marche!) Macron založil 6. dubna 2016, které po vítězství v prezidentských volbách, konané před necelými dvěma měsíci, přejmenoval na Republika v pohybu (La République en marche! - REM). Polovina jeho kandidátů má malé, nebo žádné politické zkušenosti. Polovinu z nich tvoří ženy a ke vstupu do jeho tábora stačilo jen na webu vyplnit životopis a zaslat motivační dopis. Zajímavostí je, že členové jeho hnutí mohou být zároveň i členy jiných stran. V parlamentu bude vládnout se svým spojencem, Demokratickým hnutím.