Macron: Irma pustoší naše ostrovy. Portoriko i Florida se připravují na nejhorší

Rychlost větru uvnitř smrště už dosáhla nevídaných 295 kilometrů v hodině. Prvními oběťmi Irmy se stal stát Antigua a Barbuda, ostrov Svatý Martin, který sdílí Francie s Nizozemskem, francouzský Svatý Bartoloměj a Britské Panenské ostrovy. Žije na nich téměř 200 tisíc obyvatel. Do postižené oblasti vyrazily tři záchranné týmy.

Podle francouzského ministra vnitra Gérarda Collomba hurikán zničil řadu budov, „včetně těch nejpevnějších“. Prefekt Svatého Martina byl nucen vyhledat útočiště, neboť jeho sídlo bylo poničeno. Zaplaveny a vyřazeny z provozu byly také hasičské stanice, ostrovy postihly rozsáhlé výpadky proudu. Úřady ohlásily první tři mrtvé. Strachují se zejména o osud několika tisíc lidí, kteří své domovy odmítli opustit.

Jádro cyklony nyní olizuje severní pobřeží čtyřmilionového Portorika. Americký prezident Donald Trump zde již vyhlásil stav ohrožení. V celém Karibiku probíhají rozsáhlé evakuace a přípravy na úder bouře. Úřady nařídily evakuaci také v okolí Key Westu na Floridě, nejjižnějšího města USA.

