Macron jedná v Africe. Potírejte terorismus a Francie vám pomůže, slibuje

Sněmovní volby by v červnu vyhrálo hnutí ANO s 33,5 procenta před ODS s 11 procenty a KSČM s 10,5 procenta. Sociální demokraté by byli čtvrtí s deseti procenty. Do Sněmovny by se dostaly také TOP 09 a Okamurova SPD se 7,5 procenta. Vyplývá to z průzkumu TNS Kantar pro Českou televizi (ČT). Nově průzkum zahrnuje i koalici KDU-ČSL a STAN, která by se však se ziskem 7,5 procenta do Sněmovny nedostala. Jako koalice totiž potřebují získat dohromady alespoň deset procent.