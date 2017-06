Macron spojil se Schwarzeneggerem síly v boji proti změně klimatu

Noví spolubojovníci natočili krátké video s heslem „učiňme planetu opět skvělou". Narážka na hlavní slogan Trumpovy politické kampaně značí, kdo bude jejich hlavním protivníkem v misi za záchranu Pařížské dohody.

I was truly honored to meet with President @EmmanuelMacron about how we can work together for a clean energy future. He's a great leader. pic.twitter.com/MSoxjIruup