Madrid chce po Katalánsku jasné stanovisko. Ministerstvo považuje odklad za trik

Španělský premiér Mariano Rajoy ve středu po krizovém jednání vlády oznámil, že se obrátí na katalánské vedení, aby sdělilo, zda v úterý večer skutečně vyhlásilo nezávislost či nikoliv. Podle něj je to nutné vědět předtím, než vláda přijme další opatření. Španělský ministr zahraničí Alfonso Dastis mezitím označil úterní vyhlášení nezávislosti Katalánska a jeho odklad za trik. Separatisté podle něj tvrdí jednu věc a zároveň jí popírají.

Vládní zdroj agentuře AFP řekl, že na stole jsou různé možnosti. Španělská média hovoří o omezení katalánské autonomie jako o možném scénáři.

Španělský premiér však obvinil Puigdemonta z toho, že záměrně vytváří zmatky a zároveň uvedl, že chce obnovit klid a jistotu. "Je opravdu nutné ukončit situaci, kterou prochází Katalánsko - vrátit ji do bezpečí a klidu a udělat to co nejrychleji," dodal. Předseda španělské vlády také řekl, že patřičné kroky budou záležet na tom, jaká odpověď jim bude poskytnuta.

Rajoy také řekl, že chce nadále postupovat „opatrně a odpovědně“. Podle agentury Reuters je tato formální žádost prvním krokem k aktivaci článku 155 španělské ústavy, který umožňuje pozastavit Katalánsku autonomii.

Ministr zahraničí Alfonso Dastis v rozhovoru s francouzskou rozhlasovou stanicí Europe 1 dodal, že španělská ústava poskytuje prostor pro vyjednávání. „Aby ale část Katalánska rozhodovala za všechny, to upřímně řečeno není možné,“ uvedl šéf španělské diplomacie ohledně nedávného katalánského referenda zakázaného španělským ústavním soudem, v němž se podle místních úřadů při třiačtyřicetiprocentní účasti vyslovilo pro odtržení přes 90 procent hlasujících.

V úterý podepsal katalánský ministr Carles Puigdemont prohlášení nezávislosti s odkladem. Místo přímého vyhlášení nezávislosti si tak vzal čas na jednání s centrální vládou. Vůdce separatistů sice podepsal text deklarace schválený poslanci, ovšem s dovětkem, že než ji skutečně vyhlásí, potřebuje několik týdnů čas pro vyjednávání.

Během této doby hodlá přesvědčit španělského premiéra Rajoye, aby akceptoval výsledky katalánského plebiscitu. Není tedy jasné, zda má toto prohlášení právní status. Davy příznivců zpočátku nadšeně přijaly Puigdemontův proslov. Poté však byli mnozí spíše zklamáni