Majetek ruských papalášů bude tajný. Za prozrazení hrozí až sedm let vězení

Ruská Duma přijala včera zákon, který zakazuje zveřejňovat informace o majetku čelných představitelů. Veřejnost se už nedozví, kolik který z čelných představitelů ruského státu má vil, aut, pozemků a dalších věcí a jak je nabyl.

Do kategorie čelných představitelů země spadá prezident, premiér, generální prokurátor a také ruský patriarcha. To se však lze jen domnívat, protože tajný je také seznam osob, kterých se nový zákon týká. Pod všeobecnou formulaci tak mohou spadat například ministři centrální vlády i autonomních republik, poslanci, soudci, v podstatě všichni ve státní správě na řídicích postech. Zákon je formulován tak, aby mohl být pružně uplatňován podle situace.

Zákaz je bezesporu reakcí na filmový dokument, ve kterém opoziční předák Alexej Navalnyj zmapoval obrovský majetek ruského premiéra Dmitrije Medveděva.

Za vyzrazení „státního tajemství" o majetku papalášů může jejich šiřitel očekávat vězení v délce tří až sedmi let.

Do kategorie tajných údajů spadají i příbuzní veřejných činitelů státu. Zákon však nespecifikuje přesně příbuzenský poměr, mohou to být tedy nejen partneři, děti nebo vnoučata, ale i bratranci a sestřenice či další příbuzní, na které by případně mohl být majetek dotyčného představitele země zapsán.