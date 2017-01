Malajsie odmění toho, kdo najde trup záhadně zmizelého Boeingu

Kuala Lumpur - Malajsie dnes oznámila, že vyplatí odměnu jakékoli soukromé společnosti, která najde trup pohřešovaného letadla z letu MH370. Boeing 777 společnosti Malaysia Airlines s 239 lidmi na palubě zmizel v březnu 2014 na trase z Kuala Lumpuru do Pekingu. Téměř tříleté pátrání, na němž se podílela Austrálie, Malajsie a Čína, bylo v úterý ukončeno. Jedna z největších leteckých záhad tak zůstala neobjasněna.

Náměstek malajsijského ministra dopravy Abdul Aziz Kaprawi uvedl, že po letounu mohou nyní pátrat důvěryhodné soukromé společnosti. "Veškeré náklady musejí nést samy. My jim pouze vyplatíme odměnu, pokud budou úspěšné," řekl s tím, že výše odměny nebyla stanovena.

Jakákoli společnost, která má v úmyslu letadlo hledat, by měla kontaktovat vládu. Poté bude rozhodnuto o odměně, dodal Kaprawi.

Dosavadní pátrání po letadle v oblasti o rozloze 120.000 kilometrů čtverečních západně od australského pobřeží vyšlo na 160 milionů dolarů (4,1 miliardy Kč). Vyšetřovatelé před časem doporučili, aby se oblast pátrání rozšířila o dalších 25.000 kilometrů čtverečních severním směrem, australské úřady ale na požadavek nepřistoupily. Pátrací akci je Austrálie ochotna obnovit, pouze pokud se objeví přesvědčivé nové informace.

Skupina příbuzných pasažérů, která si říká Voice 370, rozhodnutí zastavit hledání ostře kritizovala a uvedla, že pátrání musí pokračovat. "Je to nevyhnutelná povinnost vůči všem lidem, kteří využívají leteckou dopravu. Je to v zájmu bezpečnosti létání," napsala skupina v prohlášení. "Skončit v této fázi je nezodpovědné. Svědčí to o šokující nedůvěře v data, nástroje a doporučení řady expertů," dodala skupina.