Masakr před mešitou v Londýně. Do davu vjela dodávka, nejméně jeden mrtvý

/VIDEO, FOTOGALERIE/- Severním Londýnem otřásla po půlnoci zlá zpráva. Do davu před mešitou najela dodávka. Nejméně jeden člověk na místě zemřel, dalších osm bylo převezeno do okolních nemocnic. Policie zadržela 48letého muže, k případu dorazila protiteroristická jednotka.

Nákladní vozidlo vylétlo na chodník a najelo do skupiny lidí těsně po půlnoci u mešity Finsbury Park v Seven Sisters Road. Osmačtyřicetiletý muž byl zatčen. Podle Metropolitní policie je na místě protiteroristická jednotka.

Podle stanice BBC dostala policie hlášení o incidentu v noci na pondělí v 00:20 místního času. Bílá dodávka najela podle svědků do skupiny věřících, kteří opouštěli mešitu po večerních modlitbách.

Řidič dodávky pobodal nejméně jednu osobu.

Collision eyewitnesses: A van came out of nowhere https://t.co/Qo8H9rT5QI — Sky News (@SkyNews) June 19, 2017

Vyšetřovatelé zatím neuvedli žádné podrobnosti o povaze incidentu. Podle svědků však řidič najel do lidí úmyslně. Totéž tvrdí Muslimská rada Británie (MCB), která uvedla, že dodávka záměrně najela do věřících. Rada dodala, že její modlitby patří obětem. V pozdějším prohlášení pak sdělila, že útok je "násilnou manifestací islamofobie" a vyzvala k zajištění větší bezpečnosti kolem mešit.

Řidič dodávky byl zatčen poté, co ho nějaký člověk na místě zadržel. Online video pořízené krátce po nehodě ukázalo scénu chaosu, kde se lidé pokoušejí pomoci zraněným.

Premiérka Theresa Mayová bude předsedat mimořádné schůzi a uvedla, že policie považuje událost před mešitou za "potenciální teroristický útok". Sama ji označila za "hrozný incident" a dodala: "Všechny mé myšlenky jsou s těmi, kteří byli zraněni, s jejich blízkými a se záchrannými službami na místě."

Lídr labouristů Jeremy Corbyn uvedl na svém Twitteru: "Jsem naprosto šokován tím, co se stalo večer ve Finsbury Parku. Ohledně incidentu jsem kontaktoval mešity, policii i městskou radou v Islingtonu. Mé myšlenky jsou s nimi a s lidmi zasaženými tou hroznou událostí."

Podle londýnského starosty Sadiqa Khana policie nasazuje další jednotky, aby uklidnila komunity, zejména ty, které dodržují Ramadán. Khan dále požádal lidi, aby "zůstali klidní a ostražití". "Úplné podrobnosti ještě nevíme, ale šlo o jasně úmyslný útok na nevinné londýnské občany, z nichž mnozí dokončili modlitby během svatého měsíce Ramadánu," tvrdí Khan. "Ačkoli se to jeví jako útok na konkrétní komunitu, stejně jako hrozné útoky v Manchesteru, Westminsteru a na Londýnském mostě je to útok na všechny naše společné hodnoty tolerance, svobody a úcty," dodal Khan.

Řada zraněných

Jeden z očitých svědků nehody BBC sdělil, že stihl uskočit přesně v okamžiku, kdy se dodávka vyřítila z cesty. Uvedl: "Jela přímo na nás. Byla tam spousta lidí. Byl jsem šokován, šokován, šokován. Díky bohu, že jsem právě ustupoval ke straně, jen jsem skočil. Všichni jsou zranění, skutečně všichni."

Jiný svědek, který bydlí na Seven Sister Road, řekl BBC, že viděl lidi "hulákat a ječet". Podle něj to vypadalo, že dodávka úmyslně najela do lidí, kteří vycházeli po večerní modlitbě z mešity. Cesta je teď podle něj zablokována policejními vozy a záchrannými a požárními službami.

Svědek Cynthia Vanzella uvedla na Twitteru: "Je hrozné sledovat policisty, jak lidem ležícím na zemi poskytují srdeční masáž a zoufale se je snaží zachránit. Jen doufám, že se jim to podaří."

Zástupce ředitele operačního provozu londýnské lékařské pohotovosti Kevin Bate pro BBC uvedl: "Poslali jsme na místo několik posádek sanitních vozů, záchranářů a specialistů. Na místo odjel také speciální traumatologický tým londýnské letecké pohotovosti. Úzce spolupracujeme s dalšími členy pohotovostních služeb, kteří jsou na místě. Naší prvním úkolem je posoudit povahu a vážnost zranění a zajistit, aby se nejvážněji zraněným co nejdřív dostalo lékařské péče a aby byli převezeni do nemocnice."

Útočníků mohlo být víc

Někteří svědci, kteří byli na místě, uvedli, že útočníků bylo víc než jeden. Podle policie nebyly v první fázi šetření zjištěny žádné podezřelé osoby, ale vyšetřování pokračuje.