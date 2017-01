Masový vrah, který chtěl rozpoutat rasovou válku, je v nemocnici mimo věznici

San Francisko - Odsouzený masový vrah Charles Manson byl odvezen z kalifornské věznice do nemocnice v Bakersfieldu. Je prý vážně nemocný. S odvoláním na americká média to dnes uvedla agentura Reuters. Zdroje neupřesnily zdravotní problémy Mansona, kterému je nyní 82 let a odpykává si doživotní trest ve věznici Corcoran.

dnes 07:41 SDÍLEJ:

Fotogalerie 4 fotografie Manson a jeho "žáci" koncem 60. let minulého století povraždili v Los Angeles devět lidí včetně herečky Sharon Tateové, manželky režiséra Romana Polanského.Foto: ČTK/AP

Manson a jeho "žáci" koncem 60. let minulého století povraždili v Los Angeles devět lidí včetně herečky Sharon Tateové, manželky režiséra Romana Polanského. Té bylo tehdy 26 let a byla v osmém měsíci těhotenství. Byla ubodána k smrti. Američan Manson, prezentovaný při procesu jako samotářský šílenec s obrovskou přesvědčovací schopností, nařídil svým žákům, aby náhodně zabíjeli obyvatele bělošské luxusní čtvrti v Los Angeles v naději, že rozpoutá apokalyptickou rasistickou válku. Čtěte také: Masový vrah Manson dostal povolení vzít si 26letou přítelkyni

Autor: ČTK