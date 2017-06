Matematik a toreadorka. Macronovi vyšla sázka na neokoukané tváře

Macronovo centristické hnutí kráčí k drtivému vítězství. V druhém kole parlamentních voleb získá zřejmě více křesel než jakákoli jiná strana v uplynulých desetiletích a výrazně změní tvář Francie.

Macron se chystá vyhrát nejpozoruhodnější Grand slam páté republiky. Po kampani, která byla řízena jako vojenské komando, se staré struktury rozpadají jako shnilé rámy. I tak komentují některá francouzská média nadcházející druhé kolo zdejších parlamentních voleb. Macronovo centristické hnutí Republika v pohybu totiž ve Francii v prvním kole dosáhlo na největší vítězství od roku 1968, kdy podobně drtivě zvítězil Charles de Gaulle.

MAJÍ SE MĚNIT PRAVIDLA?

Macronův úspěch kazí jediné – nízká volební účast. K volbám přišlo pouze 49 procent voličů. Právě malý zájem o hlasování byl tím, co některé politické strany označily za hlavní příčinu svého neúspěchu. „Katastrofální neúčast by měla vyvolat otázky kolem volebních pravidel, která nepřivedla miliony našich spoluobčanů do volebních místností," prohlásila šéfka Národní fronty Marine Le Penová. Její strana ve volbách úplně propadla. Získat může nanejvýš deset poslaneckých křesel.

Největší opoziční stranou se stanou zřejmě pravicoví Republikáni, kteří by mohli po 18. červnu v Národním shromáždění získat až 100 křesel. I tak ale vedení partaje označilo výsledky voleb za zklamání. Straně navíc hrozí silné vnitřní rozpory. Její středopravá část totiž zvažuje spolupráci s Macronovým hnutím.

POZOR NA MONOPOL MOCI

Některé strany už nyní upozorňují na rizika, která s sebou může Macronův nebývalý úspěch přinést. Malé zastoupení ostatních partají by podle některých z nich mohlo vést až k oslabení demokratické diskuse a monopolizaci moci.

Premiér Edouard Philippe je jiného názoru. „Francie je zpátky. Miliony voličů potvrdily svou náklonnost projektu prezidenta republiky na obnovu a sjednocení země," nechal se slyšet po zveřejnění výsledků prvního kola parlamentních voleb.

RŮZNORODÝ CELEK

Příští neděli se tak podle něj v parlamentu objeví nová tvář země. A to doslova. Macron totiž vsadil na neokoukané politiky, z nichž polovinu tvoří ženy a většina z nich nikdy neseděla v žádném zastupitelstvu. Patří mezi ně například Marie Sara, bývalá toreadorka. Dalším úspěšným kandidátem je vědec Cédric Villani, ověnčený Fieldsovou medailí, nejprestižnějším matematickým oceněním současnosti.



Marie Sara

To s sebou samozřejmě může nést i jistá rizika. Nakolik se tento různorodý celek dokáže shodnout na klíčových otázkách, ukáže zřejmě až čas. Voliči však na Macronovo volání po změně dobře slyší.

Už teď je jisté, že strana, která ještě před dvěma lety neexistovala, změnila a nadále bude měnit politickou tvář Francie.

Definitivně se rozhodne v neděli 18. června, kdy se ve Francii koná druhé kolo parlamentních voleb. Zpravodajský kanál France 24 odhaduje, že by v něm Emmanuel Macron mohl získat až 445 křesel z 577.



Cedric Villani